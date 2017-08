A hirdetés szerint az albérlők a 165 nm-es luxusingatlant teljesen ingyen használhatják, ha elfogadják, hogy a lakás 0-24 órában be van kamerázva, és a benne zajló eseményeket bárki folyamatosan követheti a neten. A lakás-valóságshowt egy 34 éves fővárosi férfi találta ki, aki maga is lakója az ingatlannak, de egyben szereplője is a műsornak.

Te bevállalnád?

Forrás: ripost.hu

