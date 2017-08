Tendert indít a kamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a tagok részére villamosenergia-beszerzéssel kapcsolatos tendert indít 2017 őszén. Az igények megismeréséhez, és így a tender feltételeinek kialakításához felmérés indul a közeljövőben. A részletekről Rácz Imre, a NAK megyei elnöke lapunknak úgy nyilatkozott: a kezdeményezés célja, hogy a kamarai tagok alacsonyabb áron juthassanak villamosenergiához és kedvezőbb feltételekkel szerződhessenek a szolgáltatóval a jelenleginél. A minél előnyösebb beszerzést a kamarai tagok körében végzett, a villamos­energia-fogyasztási szokásokra és igényekre rávilágító felmérés előzi meg, hogy a tenderrel érintett energiamennyiséget és a kialakítandó szerződéses feltételeket pontosan meg lehessen határozni.

A tender elsődlegesen a 2018-ra energiakereskedőjüknek még nem elköteleződött, közepes- és nagy villamosenergia-fogyasztókra fókuszál, azonban a jövő évre már leszerződött tagoknak is érdemes a felmérésben részt venniük, mivel így az általuk elért villamosenergia-árakkal összehasonlítható, „benchmark” szintű visszajelzést kaphatnak a tenderen kialakult energiaárakról.

– Az adatokat az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult villamosenergia-felhasználó kamarai tagok esetében a NAK portálján kérik majd be, ezzel párhuzamosan pedig sor kerül az élelmiszeripari referenshálózat bevonására is. Az online felület augusztus 14-étől augusztus 31-éig lesz elérhető a kamara tagjai számára – emelte ki Rácz Imre. A beérkezett adatokból a NAK energetikai adatbázist hoz létre, amely alapján szegmentálják az egyes, különböző fogyasztási szokásokkal és szerződéses feltételekkel rendelkező villamosenergia-fogyasztókat, valamint piacfelmérési céllal az ezekre vonatkozó előzetes árajánlatokat bekérik a kereskedőktől, illetve kialakítják a tenderfelhívás részleteit, végezetül pedig kiírják a tendert. A legjobb feltételeket kínáló, nyertes energiakereskedővel a tenderen részt vevő kamarai tagok egyénileg szerződnek, az új kereskedelmi szerződések megkötésében jogi segítséget is nyújt a kamara.

