Tenisz: A jó hírre nem jött még egy

Az amerikai nyílt teniszbajnokság főtábláján igen, a hamburgi ATP-500-asén nem lesz ott Fucsovics Márton (99. a világranglistán). A nyíregyházi teniszező a napokban kapta meg az értesítést, hogy a legutóbbi világranglista alapján kiharcolta az indulás jogát az év utolsó Grand Slam-versenyén, amelyen egymást követő második alkalommal indulhat el, hiszen tavaly a selejtezőből jutott el odáig. Ez lesz Marci harmadik GS-versenye, az első olyan, amit ranglista-helyezés alapján harcolt ki.

Ez volt a jó hír, a rossz pedig az, hogy Hamburgban nem játszhat a legjobbak ellen. Pedig az 1 499 940 euró salakpályás viadal selejtezőjében nem kapott verhetetlen ellenfelet a kvalifikációban harmadik helyen kiemelt magyar játékos, hiszen a német Cedric-Marcel Stebét (152.) két héttel korábban szintén németföldön, a braunschweigi challengerversenyen 6:4, 6:1-re legyőzött. Ezúttal jóval hosszabb mérkőzésbe bonyolódtak a felek, végül Stebe nyert 7:5, 6:7 (3–7), 6:4-re.

Az első, elvesztett játszma után Marci számára az egyenlítés is nehezen jött össze, pedig 5:4-nél és 6:5-nél is a szettért adogatott, majd miután magabiztosan hozta a rövidítést, a döntő felvonásban 2:0-s és 4:2-es vezetésénél is brékelőnyben szerválhatott. Egyik alkalommal sem tudta megtartani az előnyét, Stebe pedig a végén zsinórban négy játékos megnyerve jutott tovább. Fucsovics Márton így nem tud javítani helyezésén, a hétfői rangsorban vélhetően újra az első százon kívül jegyzik majd.

