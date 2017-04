Természetes receptúrák

Helyi alapanyagok

– A családban és az ismeretségi körömben is vannak allergiások, érzékenyek, akik nem tudják, hogy mitől viszket, szárad vagy pirosodik a bőrük, a vegyi anyagokkal kapcsolatos túlérzékenységet ugyanis nem nagyon vizsgálják – elevenítette fel a vegyész, miért éppen a mosópor, a mosógél és az öblítő kifejlesztésével kezdődött a környezetbarát termékcsalád története, a mára a háztartás minden területét lefedő paletta további bővülését pedig ekképp indokolta: – Láttam a boltok polcain, hogy milyen agresszív, akár rákkeltő anyagokat adnak el laikusoknak jó marketinggel.

– A környezetbarátság a termékek teljes életére vonatkozik. Az összes alapanyagot Európából – lehetőleg Magyarországról – szerezzük be, a szőlőmagolajat például Tokajból, a vadgesztenyét pedig a helyi Waldorf-iskola tanulói gyűjtik – mondta Kulcsár Ildikó, leszögezve: nem végeznek állatkísérleteket, és a beszállítóiknak is igazolniuk kell ugyanezt. – Sokan a mosódiót tartják a legjelentősebb biomosószernek, én azonban nem tartozom közéjük, ugyanis az India és Magyarország közötti szállítás komoly környezetterheléssel jár – fűzte hozzá arról szólva, miért fontos a helyi alapanyag.

Egyedülálló megoldás

A gyártástechnológia megfelel a környezetvédelmi szabványoknak, energiatakarékos gépek és izzók segítségével minimalizálják a fogyasztásukat, fokozottan figyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre – mindez szinte magától értetődő, van azonban egy régi ötlet, amit a Cudy Future-nél hazánkban egyedülálló módon alkalmaznak a tisztítószerekre: visszaváltható csomagolással csökkentik a hulladék mennyiségét.

– Ami az értékesítést illeti, a lokális gazdaság erősítésének híve vagyok, a termékeinket interneten és helyi bioboltokban lehet megvásárolni – Nyíregyházán például a Kosár Közösségnél és az E-misszió Egyesületnél – tudtuk meg a termékek életének következő fázisáról, ami pedig az utolsót illeti: az alapanyagok a természetbe kikerülve több mint 90 százalékban lebomlanak.

Száz évre való terv

– A zöld tudomány is fejlődik, ezért folyamatosan felülvizsgáljuk a receptúrákat. Szeretnénk nagy mennyiségben, helyi termelésben előállítani az alapanyagokat, és léteznek már teljesen lebomló palackok is, bár még nincs meg a gyártáshoz szükséges technológia – jelezte Kulcsár Ildikó, hogy több téren is új távlatok nyílnak, s végezetül hozzátette: még száz évre való tervük van.

Zöld tippek a címkéken

Manapság több mint kétszáz terméket gyártanak a Cudy Future-nél. Léteznek illat- és allergénmentes készítmények, gondolnak a kisbabákra és kismamákra, valamint a hagyományos szerek – például mosószóda, citromsav – mellett olyan újdonságokkal is foglalkoznak, mint a vízkőlerakódást gátló WC-olaj.

– A vásárlói tudatosság növelése legalább olyan fontos, mint a környezetbarát termékek – szerencsére egyre több efféle kerül piacra, így gazdaságos a gyártásuk, átlagos az áruk – mondta a vegyész-cégvezető, s hogy a fenntarthatóságot a profit elé helyezi, alátámasztják a mosó- és mosogatószerek csomagolásán olvasható zöld tippek is, amelyek abban segítenek, hogy a készítményekből minél kevesebbet használjunk.

