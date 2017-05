Tét nélküli, de élet-halál is lehet

Utóbb kiderült, sem az MTK elleni múlt pénteki győzelem (26–21), sem pedig a keddi békéscsabai döntetlen (26–26) nem hozta el a megnyugvást Kisvárdára, és az NB I-es női csapatnak vasárnap (kezdés: a junior és a felnőttmeccs megcserélésének köszönhetően 16 órakor, kitérve a várdai futballcsapat meccse elöl) még meg kell vívnia a Budaörs ellen a bennmaradásért.

Illetve előfordulhat, hogy mégis tét nélküli lesz a mérkőzés, ehhez az kell, hogy a Mosonmagyaróvár kapjon ki szombaton hazai pályán a Dunaújvárostól. A mosoniak szerdai, érdi győzelme (20–19) után azonban mindenre fel kell készülni. No, de leesett az álluk a várdaiaknak a bombameglepetés hallatán?

– Őszintén? Nem – felelte Dévényi János, a kisvárdaiak edzője. – A pénteki MTK elleni meccs után nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a labda kerek, meg hogy vannak még csodák. Hát, most egy újabb csodát láttunk. A Mosonmagyaróvár tavasszal hazai pályán csak a Kispestet tudta legyőzni, kikapott az összes riválisától, de Debrecen után Érden is győzni tudott. Utóbbi otthonában ez a Győrön kívül csak neki sikerült… Egy olyan csapattal van tehát dolgunk, amely csak az élcsoport tagjai ellen képes remek teljesítményre, még jó, hogy Győrben a bajnokavatón ez nem sikerült neki… Így aztán kalkulálnunk kell azzal is, hogy a Dunaújváros ellen sem kapnak ki.

Márpedig, ha a Mosonmagyaróvár újabb csodát tesz, tehát nyer a biztos negyedik Dunaújváros ellen, akkor az a csapat esik ki, amelyik elveszíti a Kisvárda–Budaörs meccset, illetve ha utóbbi mérkőzésen döntetlen születik, akkor a Várda. Ha pedig döntetlent játszik a Mosonmagyaróvár szombaton, akkor a kisvárdai meccs résztvevői alighanem tudják, mi a dolguk… (Nem is annyira zárójelben, de tényleg: hogy nem érezte a szövetség a kéztetést, hogy az utolsó forduló mérkőzéseit egyazon időpontban kelljen lejátszani, nem is értjük…)

– Ha mostanra eldőlt volna, illetve vasárnapra eldőlne a sorsunk, akkor is az lenne a tervünk, hogy az utolsó meccsünket megnyerjük – így Dévényi János. – Erre feljogosít bennünket a tavaszi hazai mérlegünk, hiszen a Fradi kivételével valamennyi riválisunkat legyőztük. Ha úgy alakul, akkor nekünk az a sorsunk, hogy az utolsó fordulóban dőljön el a sorsunk, hiszen tavaly is hasonló téttel bíró meccsen harcoltuk ki a feljutást. A lényeg, mindenképpen győzni szeretnénk.

A kisvárdai játékosok a múlt pénteken és kedden is fellélegezhettek picit, ami után mégis tűzben kell tartani őket vasárnap estig. Sikerült?

– Profi játékosokról van szó, akiknek át kell érezniük a meccsek súlyát, ahogy az MTK ellen és Békéscsabán át is érezték – felelte Dévényi János. – Arról nem beszélve, hogy a többségnek aláírt szerződése van a következő szezonra, és nyilván ők is élvonalbeli, stabil hátterű klubban szeretnének kézilabdázni. Azt pedig már régóta tudjuk, hogy az utolsó három meccsen dől el a sorsunk, úgyhogy fel voltunk készülve mindenre. Arra is, hogy vasárnap élet-halál küzdelmet kell vívnunk.

Szombat estére kiderül, mekkora is lesz a tét vasárnap délután Várdán.

Esélylatolgató

Kiesik a Mosonmagyaróvár, ha

– veszít a Dunaújváros ellen

– döntetlent játszik a Dunaújvárossal, de a Kisvárda–Budaörs mérkőzésen is döntetlen születik.

Kiesik a Budaörs, ha

– veszít Kisvárdán, miután a Mosonmagyaróvár legyőzte a Dunaújvárost.

Kiesik a Kisvárda, ha

– ha nem nyer a Budaörs ellen, miután a Mosonmagyaróvár legyőzte a Dunaújvárost.

