Texasi lövöldözés – Az ámokfutó csaknem 450 lövést adott le a templomban

A San Antoniótól délre fekvő, négyszáz lelket számláló kis település temploma olyan mértékben megrongálódott, hogy valószínűleg teljesen újjá kell építenii.

A helyi hatóságok keddi információi szerint Sutherland Springs lakóinak négy százaléka életét veszítette a tömegmészárlásban. Nincs olyan család, amelynek ne volna halottja, vagy sebesültje, de például a lövöldözés áldozata lett a lelkipásztor tizennégy éves kislánya is. A legfiatalabb áldozat 18 hónapos, a legidősebb 72 éves. Joe Tackitt megyei seriff sajtótájékoztatóján elmondta: vasárnap nem a kongregáció lelkipásztora, Frank Pomeroy tartotta az istentiszteletet, hanem egy vendégpap, Bryan Holcombe, akit elkísért nyolctagú családja is. Mindannyian meghaltak, köztük egy várandós asszony is.

Közben az amerikai légierőnél tart a belső vizsgálat, amelyet azért indítottak, mert a légierő illetékesei nem közölték a rendőrséggel, hogy Kelleyt korábban családon belüli erőszak miatt állították hadbíróság elé, majd bocsátották el. Ha ezt bejelentik, akkor talán elejét lehetett volna venni a vasárnapi öldöklésnek: akkor ugyanis a rendőrségi adatbázis alapján Devin Kelley nem vásárolhatott volna fegyvert. A 26 éves Kelley 2010 és 2012 között volt a légierő tagja: egy új-mexikói katonai támaszpont logisztikai részlegénél dolgozott.

A vasárnapi tragédia nyomán két vita is kibontakozóban van: az egyik a texasi fegyverviselési szabályokról, a másik pedig általában az amerikai templomok esetleges állandó fegyveres védelméről.

Texasban a kézifegyverek vásárlásához és tartásához nem szükséges külön engedély. A tűzfegyvereket viszont 2014-ig egy szövetségi törvény betiltotta. Ennek lejártakor Texasban és még egy tucatnyi szövetségi államban nem hoztak új törvényt ennek szabályozására.

Az ázsiai körúton lévő Donald Trump elnök vasárnap Tokióban azt mondta: éppen a Texasban érvényes szabad fegyverviselésnek tudható be, hogy nem lett még több áldozat. A templom mellett lakó egyik férfi ugyanis a lövéseket meghallva felkapta a saját fegyverét, átrohant a templomba és feltartóztatta az ámokfutót.

– MTI –

