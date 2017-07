Tiltakoznak a nyíregyházi fuvarozók is

Személyesen az Európai Bizottság közlekedési biztosa előtt tiltakozott a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary), mégpedig bizonyos európai uniós tagállamok hazai fuvarozókat hátrányosan érintő rendelkezései ellen emelték fel a hangjukat.

A sofőröknek országonként változó órabért írnak elő.” Dittel Gábor

Türelmet kért a biztos

– A magyar fuvarozók január eleje óta teljes bizonytalanságban érzik a jövőjüket. Olyan, gyakran teljesíthetetlen szabályozásoknak kell megfelelniük, amelyeket ad hoc módon léptetnek életbe, elsősorban a nyugat-európai országok érdekeit veszik figyelembe, és ellentétesek az unió egyik alapelvével, a szolgáltatások szabad áramlásával – közölte Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára. Violeta Bulc közlekedésért felelős biztos vette át a 2114 aláírást tartalmazó tiltakozó íveket Ljubljanában, ahol kompromisszumkészséget és türelmet kért a tiltakozóktól az új, közúti közlekedési jogszabálycsomagot illető tárgyalásokhoz.

– A többek között Németországban, Franciaországban és Ausztriában alkalmazott szigorú előírások megnövekedett adminisztrációs munkát, a sofőröknek országonként változó órabért írnak elő, a mulasztások pedig akár több tízezer eurós büntetéssel is járhatnak. A NiT Hungary már márciusban felhívta a figyelmet a magyar fuvarozókat ellehetetlenítő tagállami szabályozásokra, amelyeknek célja, hogy visszanyerjék a fuvarpiacot a kelet-európai fuvarozóktól – fogalmazott Dittel Gábor.

– A jelzett országokban folyamatosan vezették be a minimálbérre vonatkozó előírásokat és az ehhez kötődő adminisztrációs kötelezettségeket. Van azonban azóta ennél komolyabb probléma is – tett egy kanyart Sipos Zoltán, a Lerton Trans Kft. ügyvezetője. A nyíregyházi cég Kelet-Magyarország egyik legnagyobb saját tulajdonú gépjárműparkkal rendelkező fuvarozási és szállítmányozási vállalata, a Révész Csoport tagja. – Május 25-étől bevezették Németországban azt a szabályozást, hogy a 45 órás pihenőt nem tölthetik a gépjárművezetők a kamionban. Korábban Belgiumban már meg is büntettek ugyanezért román fuvarozókat, de ez van érvényben Franciaországban is. – A legnagyobb nemzetközi fuvarozói érdekképviselet, az IRU adatbázisa Németországban 352 kamionparkolót tart nyilván, és csak 82-ben van szálláslehetőség, 41 őrzött, 13-ban biztosított egyszerre a szállás és a minimális szintű őrzés. – Tehát kivitelezhetetlen, hogy biztonságos helyen szálljon meg a kamionsofőr Németországban, az árut pedig nem hagyhatjuk őrizetlenül.

A cél látszik: a magyar vállalkozók kiszorítása a piacról, mivel az előírás betarthatatlan, és annak bevezetése ellentmond az Európai Unió az áruk és szolgáltatások szabad áramlású alapértékeinek.

Hátrányos jogszabályok

A több hónapja kitartó magyar kezdeményezés a kelet-európai fuvarozók jelenlegi versenypozícióinak megőrzése és az uniós alapelvek érvényesülése mellett áll ki. A NiT Hungary a szlovén és a horvát fuvarozási kamara tagjaival fejezte ki nemtetszését a kelet-európai fuvarozókat hátrányosan érintő tagállami jogszabályok ellen.

