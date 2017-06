A napokban érkezett szerkesztőségünkhöz egy olvasói panasz, a tiborszállási telefonáló szerint tavaly augusztusban zárult le a településen egy szennyvízberuházás. A fejlesztéshez önerőre volt szükség, amit a településen élőknek kellett előteremteniük. Aláírtak egy Fundamenta lakáselőtakarékossági szerződést, így sikerült kifizetni a önerőt.

Sikeres uniós pályázat

Olvasónk elmondta azt is: a Mérk–Vállaj–Tiborszállás Víziközmű Társulat időközben sikeresen pályázott európai uniós támogatásra is, ezért a lakosság azt az ígéretet kapta, hogy 2017 első negyedévében a társulat visszafizeti nekik azt a pénzt, amivel a beruházáshoz hozzájárultak.

– Erről már több tájékoztató levelet is kaptunk, ám az utalást hiába várjuk. Tisztelettel kérdezem: mikor kapjuk végre vissza a pénzünket? – érdeklődött portálunknál a névtelenségbe burkolózó tiborszállási olvasónk.

Megkerestük a beruházót

Természetesen megkerestük a panasszal a Mérk–Vállaj–Tiborszállás Víziközmű Társulat elszámoló bizottságának elnökét.

– A társulat a tagokat érintő kifizetésekkel kapcsolatban három alkalommal, tavaly szeptemberben, az idén áprilisban és most, a hónap elején küldött ki tájékoztató levelet. Ezen dokumentumok is alátámasztják, a tagok felé korrekt tájékoztatással éltünk, és a tájékoztatóban leírtak szerint jártunk el. Egyébként a levelek tartalmával összefüggésben eddig hozzánk hivatalos észrevétel nem érkezett, miképpen a kifizetések tervezett idejével kapcsolatban sem – fogalmazott Keller István, akitől megtudtuk: a társulat mintegy 1400 regisztrált taggal bír és egy közel 5,6 milliárd forintos szennyvízberuházás megvalósulását segítette. Feladatuk az elszámolás, illetve mind a felmerült költségek, mind pedig a tagi befizetések megállapítása. Keller István szerint ez egy időigényes feladat, melynek a végére értek, és ahogyan azt a legutolsó tájékoztatójukban is közölték, júniusban minden tag kézhez kapja az egyenlegközlőjét, majd ezután indíthatóak el a kifizetések.

Részlet a társulás legutóbb kiküldött leveléből

„Ahogy azt már a korábbi tájékoztatások során is jeleztük, szeretnénk biztosítani önöket arról, hogy lesz lakossági érdekeltségi hozzájárulás-visszafizetés! Júniusban minden tag részére névre szólóan megküldjük a nyilvántartott adatok alapján összeállított egyenlegközlőt, amely többek között tartalmazni fogja egyénenként kimutatva a befizetéseket, a visszajáró összeget. Ahogy azt korában is jeleztük, a visszafizetéseket (technikai okokból) banki átutalással fogja teljesíteni a társulat. Az egyenlegközlő mellé fognak kapni egy nyilatkozatot is, amelyet kitöltve és két tanúval aláíratva kell majd visszajuttatniuk a társulatnak postai vagy személyes úton. A nyilatkozatban azt a bankszámlaszámot kell megadniuk, ahová utalhatja majd a társulat a visszajáró összeget. Amennyiben valaki nem rendelkezik bankszámlával, családtagjának, más megbízható személynek a számlaszámát is megadhatja a visszautaláshoz. A visszautalásra a beérkező, kitöltött nyilatkozatok feldolgozása után kerül sor, így kérjük, hogy a nyilatkozatokat minél előbb küldjék majd vissza. Még egyszer szeretnénk megköszönni kitartó türelmüket és segítő együttműködésüket.”

