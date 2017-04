Titokban tartott buli Balkányban

Két legyet ütött egy csapásra a Balkány. A táblázat élére bebetonozott megyei első osztályú futballcsapat a második helyen táborozó Tiszavasvári idegenbeli legyűrésével tizenöt pontra növelte előnyét, másrészt ötvenre kerekítette a veretlenül megvívott bajnoki mérkőzések számát, amely sorozat még az előző idényben kezdődött. Mindezt meglepetés bulival ünnepelték, ebbe ugyan a szakmai stábot beavatták a szervezők, a játékosok előtt azonban titokban tartották. Nyilván nem akartak előre a medve bőrére inni az illetékesek, a történtek után pedig már nyugodt szívvel koccinthattak. No meg egy az alkalomra készült torta is emelte az est fényét.

– Nagyon örülünk, hogy ötven bajnoki meccs óta veretlenek vagyunk, amivel történelmet írtunk a balkányi sportéletében, talán még megye szinten sem volt erre példa, vagy csak nagyon régen – vélekedett Obsitos Norbert, a balkányi egyesület elnöke. – A fiúk nagyon elszántak, teszik amihez értenek. Családias légkör alakult ki az öltözőben és azon kívül is. Nagyszerű vezetőkkel dolgozom együtt, akiknek önfeláldozó munkájuk nélkül nem tartanánk itt. Nagyon jó az összhang a városvezetéssel is, amiért hálásak vagyunk, és nagy köszönet jár érte. Ami kell egy sportegyesületnek a működéséhez, sikeréhez, jelenleg minden adott itt Balkányban. Az NB III-as indulásról egyeztetni fogunk a város vezetőivel, amit ezzel kapcsolatban mondani tudok: a létesítményünk újjáépítésére beadtuk a pályázatunkat, ami két körből áll. Az elsőben NB-s színtű öltöző, nagy műfüves pálya kialakítása és eredményjelzőtábla felszerelése szerepel. Második lépcsőként pedig négyszáz férőhelyes fedett lelátó és füves centerpálya építése, mivel a most használt sporttelep jelenleg nem alkalmas az NB-s szintű mérkőzések megrendezésére. Ígéretünk van arra, hogy amíg a felújítások és építkezések zajlanak csapatunk a nyíradonyi pályát használhatja. Azért nem árt figyelembe venni, hogy még az osztályozó is hátra van… Továbbra is tesszük a dolgunkat és meglátjuk, ez mire lesz elég. Hogy mit tartogat a sors, nem tudhatjuk, de ettől függetlenül szeretnénk a földön maradni és alázatos munkát végezni a folytatásban is.

KM-KT

