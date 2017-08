Titokzatos eset: Meztelenül, semmire sem emlékezve került elő egy csónakházból a magyar nő Ausztriában

A nő egy ausztriai luxushotelben dolgozott masszőrként, ám váratlanul femondott július közepén, és hazaindult Magyarországra. Ám ekkor nyoma veszett.

Ajnát három héttel később találták meg egy dél-osztrák faluban, Pörtschachban, ahol meztelenül, drasztikusan lefogyva, kiszáradva tántorgott elő egy csónakházból, miután meghallotta a közelben búvárkodó magyar turisták beszélgetését, akiktől segítséget kért.

A nő eleinte a nevére sem emlékezett, azóta sem emlékszik, mi történt pontosan vele. A testén nincsenek bántalmazásra utaló nyomok. Az osztrák sajtó kiderítette, hogy a Wörti-tó partján álló csónakház, ahonnan a nő előkerült egy vállalkozóé, aki régóta nem látogatta az ingatlant. Ugyanakkor szemtanúk arról számoltak be, hogy az elmúlt hetekben többször láttak egy kishajót horgonyozni a ház előtt. A hajó kapitánya pedig egy idősebb férfi. Azt is elmondták, hogy többen különböző hangokat is hallottak kiszűrődni a házból.

Forrás: borsonline.hu

Feleségét erőszakolta meg Miskolc - Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság a feleségével erőszakoskodó férjet. Egy férfi ellen „hozzátartozó sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette” miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás szerint augusztus 2-án, kora délután közös lakásuk egyik szobájába... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA