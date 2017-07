Tizennégy év után magyar a top százban

Két kilences áll Fucsovics Márton neve mellett a hétfőn kiadott legfrissebb ATP-világranglistán, vagyis ahogy arra az előzetes számítások alapján következtetni lehetett, a nyíregyházi teniszező karrierje során először került be a top százba – a 99. helyen. Magyar férfijátékost 2003 márciusában, vagyis több mint 14 évvel ezelőtt jegyztek az első száz között, történetesen Sávolt Attilát, Marci jelenlegi edzőjét, aki akkor a 98. helyen állt.

És bár a helyezésen tovább faraghatott volna Marci, ha bejut a múlt heti tornája, a branunschweigi ATP-challengertorna döntőjébe (ez esetben a 91. helyen állna most) vagy ha megnyeri a viadalt (akkor a 84. lenne), de a 17 éves spanyol Nicola Kuhn (aki végül megnyerte a németországi 127 ezer eurós tornát, és az 501. helyről a 242.

pozícióba lépett előre) elleni vereség után sem dőlt a kardjába a – de jó ezt leírni – top százas magyar játékos.

– Azt beszéltük Sávolt Attilával, hogy a múlt heti összkép azért pozitív, hiszen mégis bekerültem a top százba, minden bizonnyal ott lehetek majd a US Open főtábláján is, hiszen a mostani világranglistát veszik majd figyelembe – mondta Fucsovics Márton. – Topkategóriásnak számító challengerversenyen jutottam be a legjobb négy közé, ennél rosszabb sose legyen. Jellemző a mezőny erősségére és a meglepetésekre, hogy a nyolc kiemelt közül csak ketten jutottak be a második fordulóba és egy sem a legjobb nyolc közé.

Ez egyértelműen Nicola Kuhn versenye volt, ellenem is jól játszott, nem találtam rajta fogást. Neki minden bejött, nekem viszont nem sikerültek túl jól az ütéseim, és bár nem szégyelltem kaparni, küzdeni egy tizenhét éves játékos ellen, de el kell ismerni, megérdemelten győzött. Fura volt egy tőlem nyolc évvel fiatalabb sráccal játszani, de fel kell rá készülnöm, hogy jönnek a fiatalok.

Miközben az „öregek” sem akarnak kikopni, amire a legjobb példa a 36. évében járó svájci Roger Federer wimbledoni győzelme. Vagyis jelentős a kunkurencia, ezért is kell megbecsülni a mostani helyezést, amiből nyilvánvalóan a továbbiakban sem engedne a nyíregyházi játékos. A tervezett program mindensetre módosult valamelyest.

– Nem lett volna értelme, hogy a fárasztó program és utazás után, a szombati hazatérést követően vasárnap már pályára is lépjek Umagban, az ATP-250-es torna selejtezőjében – így Fucsovics Márton. – Inkább pihentem egy picit, majd Budapesten készülök fel a következő versenyre, a hamburgi ATP-500-as viadalra, amelynek szombaton kezdődik a selejtezője.

