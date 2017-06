Több is, mint amit reméltek

Háromszor is vesztesnek látszott, aztán a végén mégis nyert, így megmenekült egy már-már „andorrai” blamától Bakosi Péter. A Nyíregyházi Sportcentrum magasugrójának edző-édesapja fogalmazott úgy a székesfehérvári, sorban 122. országos bajnokság előtt, hogy felérne egy kisebbfajta katasztrófával, ha tanítvány-fia ebben a mezőnyben nem szerezné meg zsinórban az ötödik bajnoki címét.

Megszerezte, de ehhez az utolsó három érvényes magasságán, a 211, a 214 és a 216 centiméteren is harmadjára jutott át. Közben a BSC versenyzője, Jankovics Dániel – kevesebb rontott kísérlettel – is eljutott 214 centiig, így Bakosi Péternek a 216-t mindenképpen át kellett ugrania a címvédéshez. Átugrotta, az pedig remek versenyzői adottságokra utal, ha szorult helyzetben, a gyengébb forma tudatában háromszor is sikerül ilyen helyzetben átvinni a lécet.

Kellemes meglepetést jelentett Pál Robin versenyzése, hiszen távolugrásban is szállította az érmet, amit csak titkon reméltek tőle. Hármasban viszont elvárás volt vele szemben a dobogó, a harmadik hely az idei legjobbjával jött össze. Zajácz Petra ugyanakkor hármasugrásban csaknem harminc centiméterrel javította meg az egyéni rekordját, amivel ugyancsak bronzérmes lett.

Osváth Krisztina is duplázott, de a szombaton szerzett ezüstérme után nem volt teljesen boldog. Négyszáz méteren ugyanis nemcsak a dobogó, hanem az utánpótlás Európa-bajnoki szint teljesítése is a tét volt számára, ám hiába futott újabb egyéni rekordot (és lett vele második), az időmérő berendezés arra az egy futamra befuccsolt, a kézzel mért eredményt (54.7 másodperc, ami edzője, Széles Imre stoppere szerint 54.4 volt) pedig nem lehet hitelesíteni. Nyolcszázon azonban senki és semmi nem vehette el az újabb egyéni csúcsot és az U23-as Eb-szintet a hosszabbik távján is ezüstérmes Osváth Krisztinától.

A diszkoszvetők közül előbb Kerekes Dóra váltotta valóra az éremesélyét, és szerezte meg a Márton Anita indulásával kiadó második helyezést, amelyért idei nagy riválisával, Váradi Krisztinával vívott harcot. Dóra az első sorozatban bemutatott dobásával szerezte meg a második helyezést. A férfiaknál Szikszai Róbert a harmadiktól az ötödik sorozatig vezetett a topfavorit Kővágó Zoltánnal szemben, ám az olimpiai ezüstérmes utolsó előttire felülmúlta (63.06 méter) a háromszor is hatvan fölé kerülő, végül második nyíregyházit. A hétvége slusszpoénja pedig Kerekes Lászlóé volt, aki a súlylökésben nyert ezüstjével megszerezte a nyíregyházi küldöttség kilencedik érmét.

Ez pedig több, mint amit reméltek!

Dobogósok

A Nyíregyházi Sportcentrum érmet nyert versenyzői a 122. országos bajnokságon

Férfiak

Magasugrás: 1. Bakosi Péter 216.

Távolugrás: 3. Pál Robin 739.

Hármasugrás: 3. Pál Robin 15.12.

Súlylökés: 2. Kerekes László 17.19.

Diszkoszvetés: 2. Szikszai Róbert 61.51.

Nők

400 m: 2. Osváth Krisztina 54.7.

800 m: 2. Osváth Krisztina 2:08.40.

Hármasugrás: 3. Zajácz Petra 12.68.

Diszkoszvetés: 2. Kerekes Dóra 51.11.

