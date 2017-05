Több százan látogattak el a laktanyákba

Vasárnap kicsik és nagyok egyaránt megtekinthették a tűzoltó-gépjárműveket, a tűzoltók különleges felszereléseit és bepillantást nyerhetnek a nem mindennapi hivatást gyakorlók életébe. A tűzoltóságok 10 és 16 óra között várták az érdeklődőket.

Nyíregyházán, már az első egy órában több száz látogató érkezett, kicsik és nagyok egyaránt, akik a különleges szereket is kipróbálhatták, a legnagyobb sikere a nap folyamán a 60 tonnás tűzoltódarunak, a tűzoltó Trabantnak, valamint a magasból mentőknek volt. Megyeszerte, a többi tűzoltóságokon is megnézhették a próbariasztást, a villogó, vagy szirénázó tűzoltó-gépjárműveket, így Nyírbátorban, Ibrányban, Kisvárdán, Mátészalkán is többen kíváncsiak voltak a tűzoltók hivatására és felszereléseire, valamint a tűzoltók múltját bemutató kiállításokra.

– SZ-SZ-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

