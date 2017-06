Többet szexelünk, ha nyaralunk

Ha vakációzunk, akkor vízpartra vagy aktív pihenésre vágyunk leginkább, a csajos nyaralás viszont kiment a divatból. Nyaralás alatt gyakrabban szeretkezünk, de 5-ből 1 pár legalább egyszer veszekszik is. A Balaton még mindig a kedvenc helyünk, sokszor egymás bőröndjét is bepakoljuk, és ha közös a nyaralás, akkor közös a kassza is. Kivéve minden tizedik pár esetében, ott ugyanis a férfiak állják párjuk nyaralását is. De milyen népszerű üdülőhelyekre járunk még, és mi jelenti az igazi kikapcsolódást számunkra? Íme, a Lovebox.hu felmérésének további eredményei!

Csak a vízpart!

A Lovebox.hu felmérése szerint a társkeresők harmada, ha teheti, a vízpart közelébe megy kikapcsolódni vagy az aktív pihenést, kirándulást választja. Minden tizedik párkereső azonban bulizni jár inkább, várost néz vagy az egzotikus helyekre (pl.: Bali, Thaiföld, Karib-szigetek) látogat el. A kedvenc társkeresős nyaralóhely még mindig a Balaton, de a legszebb emlékek sokakat Olaszországhoz, Görögországhoz vagy Horvátországhoz kötnek.

Akkor is szívesen ismerkedünk, ha nyaralunk

Holott a nyaralás előtt csak minden harmadik társkereső igyekszik formába lendülni, majdnem minden második szívesen ismerkedik a nyaralás alatt is. A férfiak ilyenkor nyitottabbak, de a nők harmada is bátran szerez új ismerősöket. Érdekesség, hogy leginkább azok a társkeresők ismerkednek a nyaralás alatt, akik a bulizós vagy az egzotikus helyeket kedvelik, de a Balatonnál pihenők fele is szívesen néz új kalandok elébe.

Párosan szép az élet

A válaszadók többsége az aktuális párjával szeret a leginkább nyaralni, de sokan a baráti társasággal és a családdal is szívesen szereznek közös nyári élményeket. A Lovebox.hu felmérése szerint a párok többsége (72%) többet szeretkezik a nyaralás alatt, de közel ötödüknél a veszekedés sem marad el, legalább egyszer összezördülnek ilyenkor is. A legtöbb szexre az egzotikus helyeket, illetve az aktív pihenést kedvelőknél van esély.

A piszkos anyagiak

Ha közös nyaralásról van szó, akkor azt általában a közös kasszából fedezik a párok, de minden tizedik férfi állja párja költségeit is. És gondolnánk vagy sem, míg a nők 36%-a pakolja be gyakran párja bőröndjét is, addig ezzel a férfiak 14%-a is így van.

A társkeresés tehát nyáron sem áll meg, a kalandok mindenkit várnak a Balaton partján és a hegyekben is, az egzotikus helyszínekről nem is beszélve! Jó pihenést mindenkinek!

(A felmérés 1128 fő részvételével készült a Lovebox.hu társkereső oldal felhasználói körében 2017 májusában.)

Forrás: Lovebok.hu

