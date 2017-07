Tokaji úti piac: “Nem lehetne a pénzt a kihajtásnál szedni?”

Morauszki Tibor libabokori olvasónk felvetette:

– Szombatonként továbbra is nagy a dugó, a sor vége a Rákóczi utcán áll. Nem lehetne a pénzt a kihajtásnál szedni? Kiváncsi lennék arra, hogy mennyivel lesz gyorsabb a be- és kilépés az új kapukkal? Nekem kedvezőtlen a tapasztalatom.

– Tapasztalataink szerint a 38-as út zsúfoltságát nem a jegyvásárlás okozza, hanem elsősorban az, hogy a piacra balra, nagy ívben kell a járműveknek befordulniuk, és a kanyarodás miatt egyébként is lépésben haladó járműveket a szembejövő forgalom folyamatosan megállásra kényszeríti – kezdte reagálását Kovalecz Róbert, a NyírVV Nonprofit Kft. piac- és vásártér üzemeltetési irodavezetője. – Ugyancsak nehezíti a közlekedést a vasúti átjáró, amely miatt lassítanak az autósok, a vonatközlekedés pedig időről időre megállítja a forgalmat. Közlekedési szempontból ugyancsak kedvezőtlen – a piac üzemeltetőjeként társaságunk mégis örömmel tapasztalja -, hogy a Tokaji úti piac egyre népszerűbb, folyamatosan növekszik a látogatók száma. A NyírVV Nonprofit Kft. lehetőségeihez mérten mindent megtesz a zsúfoltság és a torlódás enyhítésére: a közelmúltban 200-250 hellyel bővítette a vásártér parkolási lehetőségét, amely a területen helyet kereső járművek mozgásának gyorsításával egyszerűbbé teszi a bejutást a piac területére, de a kapukon belül kialakuló torlódásra csak a terület további bővítése jelenthet megoldást. Az új főkapu kialakítását a kerékpárút miatt áthelyezett kerítés és az emiatt kialakult szűkebb hely teszi szükségessé. A vásártérre egyébként az árusok négy kapun, a vásárlók további két kapun tudnak bejutni.

Eljöhetne a kánaán is

– Én a zöldségpiac korszerű kapujánál egyirányúvá tenném a piac területe felé a két bejáratot. És kellene még egy jegyszedő. Az őrbódé balra kitolásával már eljöhetne a kánaán is, hiszen a háromsávos beengedéssel újabb kocsikat nyelne be a terület. A bejárattól balra lévő nagykaput ki kellene nyitni a kilépő forgalom számára. A beengedési és az áteresztőképesség megduplázódna, megháromszorozódna. Ez már lényeges segítség lehetne! A kijárat pedig maradna a régi formájában, amivel talán kevesebb a gond. Természetesen nem kellene egész napra biztosítani az általam vázolt formát, hiszen csupán délelőtt néhány óráról lenne szó – ötletelt nemrégiben lapunkban a nyírteleki Ficze István.

KM–LTL

VISSZA A KEZDŐOLDALRA