Tollhegyére tűzte a moderálást

Korántsem futókaland a műsorvezetés Tarczy Gyulának. Utólagos bölcselkedés, hogy erre született, és már a bölcsőben is ez ringott a fejében, de tényleg pillanatok alatt kiderül: nem csak a kisujjában van a szakma, hanem a zsigereiben is. A rutinszerzés lerakódása közben érlelődött meg a gondolat benne, hogy nem sajátítja ki önmagának a tapasztalatait, sokkal inkább teli tüdőből világgá kürtöli. Élményanyagait könyvformátumba rendezte, tematizálta, vezérfonalra fűzte, ötletekkel kidíszítette, hogy kénye-kedve szerint okuljon belőle a zöldfülű, a laikus, és felfrissüljenek a szakmabeliek is.

Amikor mikrofon kerül a kezébe, ha beszélő lenne a „miki”, nyugodtan elmondhatná, hogy ketten együtt jól nézünk mi ki. Olyankor ugyanis a személy és a tárgy eggyé válik, és egy-kettőre kiderül, milyen profi az összhatás.

A Nyíregyházi Televízió és Napló főszerkesztője olyan fába vágta a fejszéjét, amit csak néznek, de a mélyére nem látnak bele. A műsorvezetők gyakorlati kézikönyve ezért is izmos munka. Van benne kraft. Több mint 350 oldalon 32 fejezet épül egymásra ajánlással, fel- és lekonferelással spékelve. Nem is hinnénk, hogy milyen aprólékos, körültekintő feladat megfelelni a központi szerep kívánalmainak. A szerző nem pusztán leír, hanem átélt, konkrét szituációkból táplálkozik, és frappáns tippekkel is szolgál a nyájas olvasónak. Tipikusan az a könyv, amit folyamatosan érdemes forgatni, felmelegíteni, egyszerre tanít és szórakoztat.

– A műsorvezetést jóval többen gyakorolják, mint azt elsőre gondolnánk: üzletemberek, pedagógusok, vezetők bármilyen területről, kereskedők, előadók (konferenciák résztvevői éppúgy, mint zenészek), hálózatépítők, szóvivők, menedzserek, rendezvényszervezők, diákok, s persze a sajtó munkatársai (rádiósok, tévések) – is. Sokan nem is gondolnák elsőre, hogy egy bármilyen kis létszámú értekezlet, meeting „levezetése” éppúgy moderálás, mint egy jótékonysági bál, Mikulás-ünnepség, falunap, megnyitó és üzleti, kulturális, családi találkozók kézben tartása, összefogása. Így naponta ezrek gyakorolják a műsorvezetést, még pontosabban a felépítést, amely egy külön hivatás – nyomatékosította Tarczy Gyula, majd elárulta: – A könyv azoknak szól, akik akár kis létszámú „közönség”, hallgatóság elé is kerülnek, hogy felvezessenek, összekössenek valamit, valakiket. Rendezvénymoderátor-specialista szerzőként, negyedszázada dolgozva színpadon és a médiában, igyekszem átnyújtani színesen, könnyed hangvétellel a moderálás alapjait, akár a most indulóknak, vagy e szakmára fókuszálóknak is részletesen, gyakorlatiasan, rengeteg példával, javaslattal.

Mert egyre többen vannak, akiknek mikrofon kerül a kezükbe…

Könyvtári bemutató

Megadják a módját a könyv bemutatójának. Hétfőn 16 órakor a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár harmadik emeleti kamaratermében bárki részt vehet a rendezvényen, ahol szintén bebizonyosodik: milyen is az, amikor valakinek mikrofon kerül a kezébe.

KM-LTL

