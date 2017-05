Top százas kiemeltet győzött le Fucsovics Márton

A Roland Garros selejtezője előtt egy héttel Fucsovics Márton (152. a legfrissebb világranglistán egyesben, párosban pedig 294 pozíciót javítva a 499.) a németországi Heilbronnban, a 64 ezer euró összdíjazású, salakos ATP-challengertornán tartja a főpróbát.

A nyíregyházi teniszező, hétfőn az első fordulóban nagy skalpot gyűjtött be, hiszen legyőzte a top százas Adam Pavlaseket (95.), akit a harmadik helyen emeltek ki, és tavaly kétszer is felülmúlta Marcit. Ezúttal erre esélye sem volt, hiszen a magyar játékos 6:2, 7:5-re nyert ellene. A befejezés simább is lehetett volna, hiszen a második szettben Marci 5:4-nél már a meccsért adogathatott, de csak a következő szervajátékára tartogatta a befejezést.

