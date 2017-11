Tovább tart az uralom

Tölgyes Dorottya tovább uralja az újonc korosztályt. A stafétát megyebeli játszótársától, a már serdülőkorú nyíregyházi Laskai Írisztől vette át, és a nyírbátori játékos méltóképpen őrzi, hiszen sorra nyeri a versenyeket.

Ahogy tette azt Orosházán, az újabb elsősosztályú ranglistaviadalon. Dorottya első kiemeltként indult, és a szerbiai indulókkal megspékelt mezőnyben szépen menetelt a végős győzelem felé, egyedül az elődöntőben kellett megizzadnia a hazaiak játékosa, Balogh Ágnes ellen, aki az első fordulóban a selejtezőből dicséretes módon a főtáblára került másik nyírbátori pingpongozót, Macos Valentinát búcsúztatta. Tölgyes Dorottya a döntőben a statisztikás Czeglédi Dorkát győzte le 3:0-ra.

Dodónak a serdülők között is helye volt a főtáblán, ahogy a nyíregyházi Laskai Írisznek is. Kettejük közül most utóbbi jutott messzebb, egészen a negyeddöntőig, ahol a későbbi győztes statisztikás Dari Helgától szenvedett vereséget. Tölgyes Dorottya az első fordulóban a selejtezőből érkező apagyi Hanustyák Fannival találkozott (ő az újoncok között is ott volt a főtáblán, így értékes pontokkal gazdagodott), aki lepte már meg őt, de a megyei rangadót ezúttal a nyírbátori hölgy nyerte, de a nyolc közé jutás nem jött össze a számára.

Nem úgy párosban, ahol állandónak mondható partnerével, a tatai Adamik Csengével menetelt be a legjobb négy közé, ahol ismét Dari Helgával és partnerével, Phan Violával találkoztak, és mivel megint Dariék nyertek (az egész versenyt is), azért kijelenthetjük, hogy a Nyírbátorban is gyakran tréningező hölgy volt a mieink mumusa ezen a viadalon. Tölgyes Dorottya mérlege így is remek, egy arany- és egy bronzérem, ahogy Laskai Írisznek sincs mit szégyellnie az egyesben megszerzett hatodik helyezése miatt.

A többi megyei induló közül – a már említett Hanustyák Fannin kívül – az U11-es fiúk mezőnyében Macos Nikola és Baracsi Márk került fel a főtáblára, a két bátori játékos közül az előbbi ott egy meccset nyerve a 16 közé is bejutott. A serdülő fiúk között párosban a nyírbátori Lengyel Levente szerepelt az egyenes kieséses szakaszban, de tolnai partnerével az első fordulóban vereséget szenvedtek.

