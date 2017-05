Álmodtak róla, és az álom valóra vált Sakkpalota –játékos tanulás Óvatosan közlekedjenek hétfőtől a Tünde utcán! Továbbképzési program némettanárok részére Dr. Barabás László, Ausztria tiszteletbeli konzulja köszöntötte a résztvevőket Fotó: Sipeki Péter Dr. Barabás László, Ausztria tiszteletbeli konzulja köszöntötte a résztvevőket FOTÓ: SIPEKI PÉTER NAPKOR. Kétnapos továbbképzési program kezdődött pénteken némettanárok részére Napkoron, a badeni Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola, a bajai Eötvös József Főiskola és a budapesti Osztrák Kulturális Fórum szervezésében. Az általános iskolai értékközpontú és konstruktív oktatás reflektált megközelítése című program nyitónapjának házigazdájaként dr. Barabás László, Ausztria tiszteletbeli konzulja is jelen volt. A német nemzetiségi tanítók számára meghirdetett továbbképzés előzménye 2013-ra nyúlik vissza, s dr. Heinz Bernart badeni nyugdíjas pedagógus nevéhez fűződik. Dr. Adelheid Manz, az Eötvös József Főiskola Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézetének igazgatója elmondta lapunknak, hogy a nemzetiségi tanítói szakképzettséget adó program Gyula, Baja, Szombathely és Rátka után jutott el Napkorra. Kiemelte azt is, hogy a képzés létrehozásában a badeni Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola 25 órás modulban 6 szaknyelvet oktató pedagógusai voltak a segítségére, dr. Maria-Schwarz Herdával az élen. – A napkori iskola igazgatója, Tudlik Ferenc eredetileg az egész képzést szerette volna ebbe a megyébe elhozni, de mivel kihelyezett képzést csak különleges engedéllyel lehet létesíteni, az egész nagyon körülményes lett volna. Abban maradtunk, hogy ősszel a környéken – Kocsordon, Napkoron, Mátészalkán, Mérk-Vállajon, Rakamazon – dolgozó valamennyi pedagógust fogadni tudjuk Baján, a főiskolánkon. De egy intézményközi megállapodást is szeretnénk kötni Napkorral, ami azt jelenti, hogy bizonyos továbbképzések Napkoron is megvalósíthatóvá válnának – adta tudtul az intézetigazgató. 