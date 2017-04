Trabis Gusztee és a KZ Invest kupa

Hajnal Gusztávot kérdezem a verseny előtt, ami a nyíregyházi autópiac területén lesz megtartva.

Te régebben egy Trabant versenyautóval csapattál. Milyen jellegű volt ez a jármű és kategóriailag hova is volt besorolva? Mesélnél a régi időkről, eredményeidről, hogy hol is indultál a trabival?



– Sokan legyinthetnek, hogy csak egy Trabant, de több okból is egy varázslatos szerkezetről van szó. Napjainkig, ha szétnézünk a baráti körünkben, a garázs mélyén valakinél tuti van még egy-két alkatrész. Nem vagyok autószerelő, de ennek ellenére kicsi műszaki vénával és Zajácz Gabi baráti segítségével bütykölődik. Ahhoz, hogy versenyautó váljon belőle, mindent módosítani kell rajta. Ezek a változtatások inkább befektetett energia kérdései, mint pénzé. Ahogy épül egyre jobb lesz és tökéletesen meg lehet tanulni az alapokat. Ezért esett rá a választás régen. Nem is tudok egyelőre elképzelni mást helyette. Persze kellenek a jó tanácsok is. Sokat versenyeztem Soós Szabi és Bereczki Norbi által szervezett hosszabb versenyeken. Az első tanácsokat is tőlük kaptam a versenyzés terén. Norbitól, hogy a gépátvételre ne az utolsó percbe érkezzek meg Szabitól pedig, hogy a mentlevelet lehetőleg az első gyors előtt ne hagyjam el. De ez egy hosszabb story és majd megírom egy könyvben.

Most május elsején kerül megrendezésre a KZ Invest Kupa. Soós Szabiék évek óta rendeznek autóversenyt nyíregyházán. Hol éjszakait, hol nappalit. Mindegyiknek meg van a maga feelingje. Neked melyik jön be és miért?

– Nem vagyok válogatós ilyen téren! Minden jöhet!

Jelenleg a nyíregyházi Continetal Aréna igazgatója vagy. Szoktak ott is autó, versenyautó kiállítások lenni. Mostanában várható-e?



– Biztos, hogy üde színfoltot képviselne a Csarnok rendezvény palettáján. A 2013-as pálya rekonstrukció után megváltozott a parketta terhelhetősége és technikailag kicsit nehezebben megvalósítható, de nem elképzelhetetlen. Sőt! Nemrégiben egy rendezvény kedvéért egy cabrio Ferrari-t állítottunk ki.

Most indulóként fogsz részt venni. Milyen érzés készülni egy “hazai” versenyre?



– Izgatott vagyok. Egyrészt régen versenyeztem. Másrészt a mostani Trabival sem mentem sokat. Harmadrészt pedig a barátaim, akik ismernek, már évek óta kérdezik, hogy mikor lesz kész a Trabi? Most kész van. Megyek is vele. Várják is. Sőt jönnek! Remélem nem lesz nagy tető a vége!

Meséltél a telefonba, hogy egyedi design lesz a Trabanton. Lehet tudni mi is és miért is?



– Nekem fontos a design. Nagy Zoli barátom a Gekkó Stúdió grafikus mágusával két dekorációt is készítettünk. Csak annyit szeretnék elárulni, hogy egy-egy fantasy filmfőhősről van szó, akikben a zöld színük a közös, mint a Trabant. A verseny jellemzői: A verseny lebonyolítása szlalom jellegű. A versenypálya útburkolata 100% aszfalt. A versenypálya hossza: 1000 m. A verseny távja min: 3000 m. A pálya nyomvonala bójákkal, gumiabroncsokkal kerül kijelölésre. A verseny három futamból áll.

Mit is lehet ott művelni egy Trabanttal? Mennyire lehet a kéziféket húzogatni a kanyarban?

– Alkalom szüli a tolvajt. Ééééés! Ha igény lesz rá mindenképpen! Nemrég tettél fel egy-két képet a facebook-ra arról a versenyről, ami Turán volt. Ott is színezni akartam a nézőknek az utolsó gyors utolsó kanyarját és sikerült nekicsúszni a drótkerítésnek. Aki látta annak tetszett. Ennél most óvatosabb leszek.

Mint régi versenyző kiknek is tudod ajánlani a rendezvényt és miért?

– Ezeknek a versenyeknek mindig kiváló hangulata van. Soós Szabi és Bereczki Norbi nagyon régen rendeznek versenyeket. A nézők sosem unatkoznak. Minden kategóriában szép autókat lehet látni. Mindig történik valami a pályán. Jó zene szól és büfés is várja a vendégeket. Sőt! Nem kell több órát utazni egy kis versenybenzin illatért. Szerintem ez a rendezvény az egész családnak kikapcsolódást nyújt.

Szurkoljunk közösen Hajnal Gusztee-nak a május elsején megrendezésre kerülő KZ Invest kupán! Gyere, szívj magadba egy kis benzingőzt!

– Hajósi Miklós –

