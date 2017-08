TRACKWOOD – az év drift versenye

Béres Szabolcs több, mint öt éve álmodta meg ezt a fantasztikus versenyt, mely évről-évre egyre magasabb színvonalat nyújtva egyre több nézőt és versenyzőt vonz a máriapócsi RabócsiRingre. A Trackwoodon elindulni egy fantasztikus lehetőség minden pilótának, dobogóra állni pedig igazi dicsőség.

Az idei, 2017. augusztus 25-26-án megrendezésre kerülő Trackwood Drift Festivalon ismét közel száz pilóta áll majd rajthoz, hogy megmérkőzzenek egymással Európa legjobb drift pilótái. Jelenleg Molnár András vezeti az idei magyar bajnokságot. Vajon ki fogja megszorongatni majd őt a Magyarországra látogató nemzetközi mezőnyből?

A máriapócsi pályát már jól ismerő, óriási rajongótáborral rendelkező Roman Kolesar, Marcin Banovicz és sokak kedvence, Dmitriy Illyuk biztosan nem fogja megkönnyíteni majd sem Molnár András, sem a többi magyar Pro pilóta helyzetét. Kemény csatákra garancia a 2JZ motorral szerelt BMW E21-el érkező lengyel versenyző, Marek Wartalowicz, aki hihetetlen szögeket produkálva döbbenti meg a nézőket és pilóta társait egyaránt.

Üde színfoltja lesz a versenynek a Datsun 240Z-vel érkező pilóta, Dawid Sposob is, valamint Bartosz Ostalowski is, aki méltó példaképe lehet mindenkinek. A speciálisan átalakított Nissan Skyline R-34-gyel versenyző lengyel pilóta ugyanis elvesztette korábban mindkét karját, azonban egy percre sem adta fel a reményt, így most ő is rajthoz áll majd, hogy borsot törjön társai orra alá.

A Trackwood mindhárom kategória pilótáinak lehetőséget nyújt arra, hogy több ezer néző előtt mutassák meg, hogy mitől döglik a légy. A 2017. augusztus 25-26-án megrendezésre kerülő TRACKWOOD idén a Polska Federacja Driftingu (PFD) és az MNASZ Magyar Profi Drifrt Bajnokságának a futama PRO és PRO-AM/CHALLENGE kategóriában.

Nehéz szavakba önteni a TRACKWOOD élményt, hiszen ez egy olyan verseny, amiről valóban mindenki mesélni fog még az unokáinak is. Több ezer néző, több mint 100 pilóta és hihetetlen, megunhatatlan élmény évről-évre, megfűszerezve a városi felvonulással és egy felejthetetlen tuning party-val.

Gyertek és tartsatok velünk idén is!

További, folyamatosan frissülő információk: https://www.facebook.com/trackwood/?fref=ts

Időterv

Augusztus 25. Péntek

08:00 Kapunyitás Nézőknek/ Gate open for public

10:00 Edzés/Training

21:00 TRACKWOOD TUNING PARTY + LIVE DJ

Augusztus 26. Szombat

08:00 Kapunyitás Nézőknek/ Gate open for public

09:00 Edzés / Training

10:00 Kvalifikáció / Qualification

13:00 STREET TOP8

14:30 TSUISO Edzés / Training

16:00 PRO-AM / CHALENGE TOP16

18:30 TRACKWOOD TOP32/16

22:00 FINAL / Döntők

23:30 TUNING PARTY + LIVE DJ

*a változtatás joga fenntartva

