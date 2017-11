Tragédia nélkül érjenek véget a téli hónapok!

A november elsejével kezdődő és április végéig tartó krízisidőszakban állandó készenlétre és gyors beavatkozásra van szükség, hogy a veszélyeztetett emberek szakszerű segítséget kapjanak a téli hónapokban.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett emberekre.” Jászai Menyhért

– A legutóbbi tél napokon át tartó, komoly mínuszokat hozott, s abban, hogy Nyíregyházán nem történt tragédia, nem követelt emberéletet a hideg, nagyon komoly szerepe volt a hajléktalanellátásában, szociális, gyermekvédelmi és rendvédelmi területen dolgozó szervezetek, intézmények szakembereinek egymást támogató, a tevékenységüket összehangoló munkájának – mondta Jászai Menyhért, miután több mint húsz szervezet képviselőivel a városházán egyeztették az idei krízisidőszak legfontosabb feladatait.

– Télen a legveszélyeztetettebbek az otthon nélkül maradtak, az idős, egyedül élő emberek, a szenvedélybetegek, a nem hajléktalan, de nagy szegénységben élő családok, valamint a külterületen élők – sorolta az alpolgármester, kikre kell kiemelt figyelmet fordítani az elkövetkezendő hónapokban, majd az ellátórendszerben most induló új elemről, a „vörös kód” intézményéről is beszélt. – Amikor a meteorológiai szolgálat kettes fokú riasztást ad ki – mínusz 10 Celsius-foknál alacsonyabb vagy 27 Celsius-foknál tartósan magasabb napi átlaghőmérséklet esetén –, akkor életbe lép a vörös riasztás. Ilyenkor a nem hajléktalanokat segítő bentlakásos intézményeket is meg kell nyitni az otthon nélkül maradtak előtt, ha a diszpécserszolgálat azt jelzi, hogy hajléktalanokat ellátó rendszer már nem tudja fogadni a segítségre szorulókat – magyarázta az alpolgármester, s kitért rá: a megyeszékhelyen működő intézmények előre közlik, hogy extrém hidegben mennyi embert tudnak átmenetileg befogadni.

Éjjel-nappal készenlétben

Dr. Szoboszlai Katalin, az utcai hajléktalanellátással foglalkozó Periféria Egyesület elnöke elmondta: a téli hónapokban arra törekszenek, hogy mindenkit védett helyre szállítsanak. A krízisautó két szakemberrel napi 24 órában folyamatos készenlétben van, a szintén éjjel-nappal hívható (42/504-618) regionális diszpécserszolgálat a bejelentések alapján indítja az autót, hogy a lehető leghamarabb megérkezzen a segítség – említette a szakember.

– Amennyiben kritikus helyzetben lévő, nem hajléktalan emberről érkezik hozzánk bejelentés, akkor a krízisautó kimegy ezekre a helyekre is, és a munkatársaink az ott tapasztaltak alapján megteszik a szükséges lépéseket a további (egészségügyi, szociális) ellátás érdekében, ami a települési önkormányzatok feladata – tette hozzá Szoboszlai Katalin.

Figyeljünk egymásra!

– A krízisidőszak nemcsak az otthontalanokat hozhatja életveszélyes helyzetbe, hanem a fűtetlen, hideg otthonokban, épületekben élőket, idős embereket is, így fokozottan kell figyelni rájuk is – mondta dr. Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője, hangsúlyozva: kérik a lakosságot, ha a téli időszakban hajléktalan emberrel találkoznak, vagy tudják, hogy a környezetükben segítségre szoruló, veszélyeztetett körülmények között élő ember, család van, értesítsék a diszpécserszolgálatot.

