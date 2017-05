Tükörkép a vadgazdálkodásról

Megyénk szinte minden területén megtalálható az őz, amely a hazai és külföldi vendégvadászoknak köszönhetően jelentős bevételt jelent a vadásztársaságok számára.

Az őzbakok elejtése azonban nemcsak anyagiak miatt jelentős, hanem azért is, mert tükröt tartanak a vadgazdálkodás elé, s ebből az derül ki, hogy egyre több arany minősítésű trófeával rendelkező őzbak kerül terítékre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Nem volt zavaró a szakadó eső

Az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete úgy döntött, hogy rendez egy őzbaktrófea-mustrát, hogy a vadásztársaságok megismerkedhessenek egymás munkájával és eredményeivel. Mindebben partner volt a tunyogmatolcsi önkormányzat és a helyi vadásztársaság, így az elmúlt szombaton a tunyogmatolcsi sportpálya melletti hatalmas filagória adott otthont a megye első ilyen jellegű rendezvényének.

A szervezők részéről helyes döntésnek bizonyult a helyszín, mert a szakadó eső ellenére a rendezvény résztvevői zavartalanul tudtak gyönyörködni a kiállított trófeákban.

Együttműködési szerződés

A találkozót Tóth Attila Mihály, a vadászkamara megyei elnöke nyitotta meg. A szomorú időjárásra utalva megemlítette, hogy mindegy, hogy milyen az időjárás, ha a vadásznak feladatai vannak, akkor úgyis mennie kell.

– Remélem, emlékezetes lesz a mai nap a jelenlévők számára. Bízom benne, hogy egyben új hagyományt is indítunk el ezzel a mustrával. Köszönet a tunyogmatolcsi önkormányzatnak és a helyi Szamosközi Vadásztársaságnak, hogy az elképzelésünket segítettek megvalósítani. Huszonnégy vadásztársaság több mint 200 trófeát állított ki, amelyek szebbnél szebbek. Jó lehetőség ez a rendezvény arra, hogy a szakemberek találkozzanak, tapasztalatokat cseréljenek. Most húsz évre szól a vadgazdálkodásunk, nem mindegy, hogy milyen alapokra építkezünk. Úgy gondolom, ezek a trófeák is jelzik, hogy jók az alapok – fogalmazott a megyei elnök.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főigazgatója is. Mint beszédében kiemelte, kétszeresen is unikum a tunyogmatolcsi találkozó.

– Egyrészt azzá teszi az első ízben megrendezett őzbakmustra, másrészt az az együttműködési megállapodás, amelyet hamarosan aláírok a vadászkamara képviselőjével. Ez a szerződés mindkét fél számára fontos a vadászat szellemisége és jövőképe érdekében – mondta a kormányhivatal főigazgatója.

Köszöntötte a vendégeket házigazdaként Soltész Bertalan, Tunyogmatolcs polgármestere és a helyi Szamosközi Vadásztársaság elnöke, Mikes Zoltán is.

Tájegységi fővadászok

Fazekas Gergely, a vadászkamara megyei titkára is elmondta gondolatait. Utalt arra, hogy az őz elterjedésének ellenére vannak olyan vadgazdálkodási kérdések, amelyeket tisztázniuk kell a szakembereknek. Mindenkinek az a célja, hogy minőségi és rentábilis legyen az őzgazdálkodás. Szólt arról is, hogy az őzek megnövekedett számával együtt megnőtt a vadbalesetek száma is, ezért a kamara ezen a téren hatékonyabb lépéseket tervez. Szakmai előadások is elhangoztak. Faggyas Zoltán, a megyei kormányhivatal osztályvezetője a határidős feladatokról szólt, majd bemutatkozott a három tájegységi fővadász.

