Túl öreg vagy a bulizáshoz? Kiderült, hány éves kortól öregszenek ki a kocsmából a férfiak

A legtöbb ember 40-re vagy 50-re tippelne, ehhez képest a válasz 37. A felmérés szerint átlagosan a férfiak 37 éves koruktól felhagynak az éjszakai tivornyázással, aminek sok oka van: többek között az is, hogy ebben az életkorban általában már gyerekük is van, és nehéz összeegyeztetni a családot a bulival. De az is belejátszik, hogy ebben a korban már a másnaposságot is jobban megszenvedi az ember szervezete. Az pedig csak hab a tortán, hogy a kocsmában ücsörgő harmincéveseket sokan már kiábrándító látványnak tartják. Egyszóval, ha már 37 éves leszel, ne lepődj meg, ha megérint a “túl öreg vagyok már a partizáshoz” szele, és inkább az otthoni punnyadást választod. De persze ez is csak átlagolás, ráadásul a felmérés külföldön, Nagy-Britanniában készült – akadnak, akik még sokáig bírják a pörgést és a táncot.

Forrás: ripost.hu

