Tűzoltásvezető tanfolyam indult Nyíregyházán

A nyíregyházi 144 órás képzést Leskovics Zoltán tű. alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő nyitotta meg szombat reggel, majd köszöntötték a tanfolyam résztvevőit.

A képzésen a felderítés, beavatkozás szabályait elsajátítják mind elméletben és gyakorlatban is a résztvevők az előttük álló napokban, de a jelentési és kapcsolattartás alapvető előírásait is megismerhetik a tűzvizsgálathoz kapcsolódó feladatok mellett. A tananyagban szerepel a többi között a tűzoltó járművek taktikai alkalmazhatósága is.

A több hónapig tartó képzés, áprilisban vizsgával zárul. A tananyagok átadását a megyei igazgatóság vezetői állománya, valamint a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetői fogják számon kérni a résztvevőktől.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

