Tűzoltószertárral bővült a Nagyecsed ÖTE

Az eseményen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot Nagy József tű. ezredes, igazgató-helyettes és Leskovics Zoltán tű. alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő képviselte.

Tavaly tavasszal szerezte be a Mercedes Benz 1017-es típusú, 2000 literes víztartállyal rendelkező tűzoltó gépjárműfecskendőt az egyesület Nagyecsed Város Önkormányzatának a támogatásával, így már ezt is a kedden átadott szertárba tudják tárolni.

Maga az épület korábban már töltött be hasonló funkciót, majd egy vállalkozás bérelte a közel száz négyzetméteres épületet. Idén a szerződés lejártával a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatán elnyert forrás, valamint a település önkormányzatának a támogatásával felújították és a megújult önkéntes tűzoltó egyesület kapta meg az ingatlant használatra. Az egy szerállású szertárban az eszközök tárolására kialakított polcrendszer, öltöző és vizesblokk is található.

A rendezvényen jelen volt a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és a mátészalkai tűzoltóparancsnok is, ahol Nagyecsed Város Polgármestere, Kovács Lajos köszöntötte a megjelenteket, majd Nagy József tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese és Czibere László, a Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, valamint Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője szólt az önkéntesekhez és a megjelentekhez, majd a református egyház képviselője megáldotta a szertárt. A most átadott épület is hozzájárul a Mátészalkai Járás biztonságához, hiszen az egyesület Nagyecseden kívül Fábiánháza, Mérk, Vállaj és Tiborszállás települések mentő-tűzvédelmi feladataiban, valamint a hivatásos egységek beavatkozásainál való aktív közreműködést is vállalta.

