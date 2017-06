Üdvözlet és viszlát!

A divat folyamatosan változik, csak kapkodjuk a fejünket a legújabb trendeket látva. A femcafe.hu összeszedte azokat a darabokat, melyek biztosan a szekrény aljában végzik, és azokat is, amiket valószínűleg egyre többen keresnek az üzletekben.

Hiába szeretjük például a kis fekete rucinkat, az idei trendek nagyon hirdetik a színes darabokat, a „szomorúbb” árnyalatokat ezért jó, ha meghagynunk az őszi-téli szezonra. A magyaros hatású, matyó hímzéses beütésű darabok sem játszanak már az idén nyáron. Ez is a távozó trendek közé vetődik tehát, így nincs tovább helye a gardróbunkban.

Búcsúznak az úgynevezett hálóingruhák is, amikben ezentúl maximum az éjszakai tollasbálban viríthatunk. Úgy tűnik, rojtoknak is leáldozott, mondjunk hát viszlátot ezeknek a daraboknak is. Valakinek rossz, másoknak jó hír: a szűk farmer is megy a levesbe, hiszen kezdenek visszatérni a bővebb, trapézosabb fazonok.

Kosarak és karikák

De nézzük, melyek azok a darabok, amiket tutira be kell szereznünk! Ilyen a chino nadrág, amiből főként a beige és khaki árnyalatok hódítanak, de az élénkebb változatoktól sem kell félnünk. Szuper választás bármilyen alkalomra. Egyre többször találkozhatunk furcsa szabású ingekkel, és nem véletlenül.

Az idei nyár egyik nagy slágere a különleges fazon: váll nélküli, átlapolt, laza vagy szűk, mindegy, így is és úgy is piszkosul trendi és dögös. A retro trendek közül egyre több köszön vissza napjainkban, ez alól pedig a régi típusú fürdőruhák sem kivételek.

És ami a kiegészítőket illeti: a tradicionális táskadivatnak lőttek, helyüket a fonott kosarak veszik át. A fiókból pedig ismét előkerülhetnek a nagy karika fülbevalók.

– KM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA