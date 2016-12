Úgy véli, szülőfaluját is képes lesz karbantartani

A falu hamarosan hivatalba lépő új vezetőjét a tisztaberekieknek aligha kell bemutatni, hiszen Nagy Gábor születése óta ott él és dolgozik, jól ismeri a helybelieket, a település minden búját-baját, így tisztában van a rá váró kihívásokkal is.

– Szeretném, ha közösen, egy emberként dolgoznánk azon, hogy Tisztaberek fejlődő, virágzóbb településsé váljon. Hiszem, hogy bölcs gazdálkodással, a lehetőségek kiaknázásával, a vállalkozókkal, gazdálkodókkal partnerségben többre vihetjük. Én mindig is a becsületes, hasznos, alkotó munkában hittem, 45 ledolgozott esztendő áll a hátam mögött. Tudom, hogy a közmunkabér nem éppen miniszteri fizetés, a munkamorálon azonban ettől függetlenül változtatni kell, mert a közfoglalkoztatás mára „ellaposodott” – nyilatkozta az 1957-ben született, Fehérgyarmaton tanult, mechanikai műszerész végzettségű Nagy Gábor, aki azt is elárulta: évtizedeken keresztül mérlegjavítóként dolgozott, majd kitanulta a gázszerelő szakmát, és a vállalkozói világba is belekóstolt.

Vasipari karbantartóként került a helyi önkormányzathoz, 1994 óta önkormányzati képviselőként, az utóbbi időben alpolgármesterként is igyekezett „karbantartani”, megoldani a felmerülő problémákat. Tervei között a Béres porta udvarának lebetonozását és az óvoda régi épületének hőszigetelését említette.

A 33 éve boldog házasságban élő, kétgyermekes családapa szívügyének tekinti a helybeli fiatalok segítését, ösztönzését. Ha többre akarják vinni, szeretnének kitörni a szegénységből, hajlandóak tenni önmagukért és szülőfalujukért, akkor a 16. életévük betöltése után ne intsenek búcsút az iskolának, ne alapítsanak idejekorán családot, inkább tanuljanak szakmát, szerezzenek érettségit, diplomát, mert csak így boldogulhatnak jó eséllyel a nyílt munkaerőpiacon.

KM-PI

