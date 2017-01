Ugyanazt fújják: a szél nem okozott gondot

A hó eleje havazással kezdődött szerte az országban, és Szabolcs-Szatmár-Bereg úgyszintén fehér lepelbe öltözött. A mellékutak helyenként még most is havasak, sónedvesek. Sem az Útinform, sem a rendőrség nem tudott olyan útszakaszról, ahol az elmúlt napokban elakadt járművek akadályozták volna a haladást. Az erős szél, a hófúvás nehezítette a takarítást néhány órán át, de a polgármesterek arról számoltak be, hogy urai voltak a helyzetnek.

– Az önkormányzati tulajdonban lévő hóekévél tisztítottuk le az utakat, a közmunkások pedig a község összes járdájáról letolták a havat. A házi segítségnyújtás keretében természetesen az idős, egyedülálló lakosainkra is fokozottan odafigyeltünk, ugyanakkor ez így van az év többi napján is – újságolta Iszák Tibor Sonkádról.

– Településünkön hetvenhét ház szenvedett komoly jégkárt közel fél éve. Számomra is hihetetlen, ám szinte teljesen sikerült megoldanunk a problémát, köszönhetően a széles körű összefogásnak. Most a hétvégére készülünk nagyon: az extrém hidegben a magányos időseket még inkább óvjuk – ígérte dr. Sértő-Radics István Uszkáról.

– Amikor huzamosabb ideig esik a hó, akkor a rozsályi önkormányzat hótolójára számíthatunk Zajtán. Csupán néhány centi maradt meg, az utak járhatóak. A méhteleki iskolában vagyok éppen, a gyerekeket kíméljük, nem engedjük ki a nagy hidegbe – jelentette Kosztya Zoltán Zajtáról és Méhtelekről.

– Az MTZ-re szerelt hótoló ezúttal is jól vizsgázott. Nálunk évek óta az a gyakorlat, hogy egy közmunkás tudja: pontosan melyik járdaszakasz takarítása tartozik hozzá. Igyekeztek mindannyian, nem volt fennakadás – közölte Végh Endre Vámosorosziból.

Pénteken is nagy területen lesz viharos a szél, csapadék nem valószínű. Szombaton zordabb klíma ígérkezik: A minimum-hőmérséklet általában mínusz 15 és mínusz 10 fok között alakul, de helyenként mínusz 18 fok is lehet éjszaka. Vasárnap többfelé valószínű havazás. Napközben a maximum-hőmérséklet mínusz 6 és plusz 3 fok között valószínű, az előrejelzések szerint Kelet-Magyarországon lesz a leghidegebb az országban.

KM

