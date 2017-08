„Ugye, kártyával is fizethetek?”

Ahogy a lehetőségek bővülnek, egyre többen használják fizetésre a bankkártyájukat. Ma már nem csupán készpénzfelvételkor kerül elő a tárcából, irattartóból: rendezhetjük a kis plasztikkártyával a számláinkat a postán, fizethetünk vele a boltban, a taxiban, házhoz szállítás esetén, az interneten keresztül, de segítségével feltölthetjük a mobiltelefonunk egyenlegét – s mindezt akár külföldön is megtehetjük.

Minden második vevő bankkártyával fizet a trafikban.” Bakosi Benjamin

Idehaza azonban még a nagyvárosok központjaiban sem biztosított mindenhol a bankkártyás fizetés lehetősége, nemhogy a kisebb boltokban, fodrászatokban vagy éppen a szórakozóhelyeken.

Számos üzlet és vendéglátóhely ajtaján bekopogtunk tegnap Nyíregyháza belvárosában azt tudakolva, lehet-e bankkártyával, hovatovább hitelkártyával fizetniük a vásárlóknak, vendégeknek, egyáltalán, mekkora az igény a kényelmesebbnek és biztonságosabbnak mondott, ám kortántsem kijátszhatatlan plexikártyák használata iránt.

– A választékunk nem csak az ételkínálat terén, hanem a fizetőeszköz-elfogadás tekintetében is gazdag: vendégeink készpénzzel, utalvánnyal, bank- és hitelkártyával is rendezhetik a számlájukat – mondta el érdeklődésünkre az ebéd-házhozszállítással is foglalkozó nyíregyházi gyorsétterem, a Páholy Főzelék & Szendvicsbár dolgozója, Vargáné Margó.

– Manapság nem ritka, hogy méretes pénztárcák helyett már csak a virtuális forintokkal járnak-kelnek, költekeznek az emberek, aki pedig nem hajlandó követni az idők szavát, alkalmazkodni a megváltozott vásárlási szokásokhoz, elveszítheti a vendégköre egy részét. Nálunk több mint hét éve működik a kártyaolvasó terminál, és egyre többen használják a kasszánál – mesélte Margó.

A bankkártyás fizetési mód bevezetését a Bakosi Benjamin vezette nemzeti dohányboltban is az új igények diktálták a jól felfogott biztonsági és kényelmi szempontok mellett.

– Minden második vevő kártyával fizet, ha csak nem észlel kódhibát vagy fedezetlenséget a kütyü, mert ilyenre is akad azért példa… – mondta mosolyogva.

– Hitelkártyát viszont nem fogadunk el, mert a trafik alacsony árréssel dolgozó üzlet, s az „nem biznisz”, hogy a 8–10 százalékos haszon felét azonnal bekebelezi a hitelező pénzintézet – mutatott rá.

Minden generáció használja

Fél év után inkább visszaadtam a kártyaolvasó kütyüt.” Kassák László

A belváros egyik „mobilguruja”, a telefonok szervizelésével és adásvételével foglalkozó Kassák László azt tapasztalta, vásárlói inkább a készpénzes fizetést részesítik előnyben, így indokolatlan és költséges mulatság a terminál fenntartása.

– Fél év alatt alig néhányan fizettek nálam kártyával, ezért inkább visszaadtam a kütyüt, ma sem érzem a hiányát – árulta el.

A szomszédos gyógyászati segédeszközöket árusító boltban ennek pont az ellenkezője igaz – derült ki ottjártunkkor.

– Szinte minden generáció megfordul nálunk, és a fiataloktól a nyugdíjasokig előszeretettel „kártyáznak”, tehát beváltotta a hozzá fűzött reményeket a modernizáció – osztotta meg velünk tapasztalatait Cserésné Deák Judit alkalmazott.

Nélküle is boldogulnak

A Vela Pékség Dózsa György utcai üzletében még nincs lehetőség bankkártyás fizetésre, ám a bolthálózat legújabb, szintén belvárosi egységében már fizethetünk kártyával.

Ezzel szemben a Lángos Oázisban nem érzik különösebben szükségét az ilyen beruházásnak.

– Mire a lángosra, lapcsánkára és egyéb finomságokra várakozók sorra kerülnek, már kezükben csörög a szükséges pénz, gyakran forintra pontosan. Ez így van jól, s valószínűleg így is marad – árulta el két lángos „feldíszítése” közben az ott dolgozó hölgy.

A bankkártya-használat előnyei és hátrányai

Praktikus: készpénz nélkül tudsz vásárolni, a kártya kis helyen elfér, pénzt fel tudsz venni a bankban, a bankautomatáknál vagy akár a postán is, a napi kamattal ugyan (ez alacsony), de a kártyán lévő pénz kamatozik, sok esetben tartozik hozzá csoportos baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, egyes bankkártya típusokkal külföldön is tudsz vásárolni;

Biztonságos: ha elveszted, letilthatod, vásárlás és készpénzfelvétel esetén beállíthatsz egy napi limitet, különféle biztonsági dolgok tartozhatnak hozzá (PIN kód, fénykép, gravírozott aláírás, chipes adattárolás);

Hátrányai: a PIN kódot meg kell jegyezned, figyelned kell, mennyit költesz, a kártya használatáért és a pénzmozgásokért általában fizetni kell

