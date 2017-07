Új beruházások Fehérgyarmaton

Több százmillió forintnyi nyertes pályázati forrással lett gazdagabb a napokban Fehérgyarmat, amelyből hamarosan gazdaságélénkítő és a közlekedés biztonságát erősítő beruházások szökkenhetnek szárba.

A városvezetés, illetve a képviselő-testület régóta fel szerette volna újítani a Shell üzemanyagtöltő állomás mögötti önkormányzati tulajdonú, leromlott gazdasági területet, s most mindez a 100 százalékosan támogatott pályázatnak köszönhetően, 132 millió forintból végre megvalósulhat. A barnamezős beruházás a terület hosszú távú hasznosításához is komoly lökést ad majd. A projekt keretein belül felújítanak 4 gazdasági épületet, megújul a telephely belső úthálózata s az utcafronti kerítése, s új parkolókat is kialakítanak. Mindemellett a szabad területek zöldfelületet kapnak, új növényzetet telepítenek, s a telephely előtti közterület térburkolására, utcabútorok és kerékpártárolók kihelyezésére is futja majd a pénzből.

Több szempontból hasznos

Dr. Péter Csaba polgármester egyéb jó hírrel is megörvendeztette a lakosságot, ugyanis Fehérgyarmaton is kiépülhet a kerékpárút. Ehhez közel 500 milliót nyert az önkormányzat a Bringázz Fehérgyarmaton elnevezésű projektjével.

– A tervezett kerékpárút nyomvonala a 4127-es számú, Beregdarócot Fehérgyarmattal és Csengersimával összekötő út két szakaszát érinti: a 23-as és a 25-ös kilométerszelvények, illetve a 27-es és a 28-as kilométerszelvények közötti szakaszt, csatlakozva a korábban már megépült – a gyalogosforgalomnak is helyet adó – kerékpárúthoz, illetve az állami gazdaság lakótelepéhez. A város belterületén megvalósuló beruházás képezi majd a kerékpáros hálózat gerincét, hiszen az önkormányzati gyűjtőutakon keresztül ide csatlakozik majd be az a kerékpáros forgalom, amely a belvárosi szolgáltató és kereskedelmi létesítményeket választotta úti célul. Az új létesítményt bizonyára örömmel veszik majd használatba a munkába járók, mivel a munkáltatók – a vasút mellett – többségében ezen a szakaszon érhetők el, illetve az összekötő út mentén helyezkednek el.

S végül az új közlekedési létesítmény turisztikai szempontból is meghatározó eleme lesz a városnak és a térségnek, mivel hidat képez a Tisza-menti üdülőterületek, valamint a Szamos mentén kiépített, országhatáron túlra vezető kerékpáros hálózat között – adott tájékoztatást a polgármester.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA