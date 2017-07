Új bölcsődével és egy lelátóval gazdagodnak

Ráadásul a futballrajongók is örülhetnek, hiszen 20 millió forintból egy 100 férőhelyes lelátót építenek a helyi focipályán – sorolta büszkén megkeresésünkre Almási Katalin polgármester.

Mindezek mellett felújítják, s kibővítik a csapadékvíz-elvezető rendszert, amelyre közel 100 millió forintot fordít ebben az évben az önkormányzat. A pénzből oda is kerül majd esővíz-elvezető árok, ahol eddig nem volt, s a régebbi, megrongálódott szakaszokat is rendbe teszik. Ám a településen élők legalább annyira várják már a ravatalozó elkészültét is, amelyet nemsokára felavathat a polgármesteri hivatal. A műszaki átadáson részben már túl vannak, s a 20 millióból épült létesítmény szintén a helyi lakosság életminőségét emeli majd, méltó helyet biztosítva a kegyelet lerovásához.

– KM –

