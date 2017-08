Új börtönőrök Tiszalökön is

Négyszáztizenegy büntetés-végrehajtási felügyelő fejezte be tanulmányait és tett sikeres záróvizsgát, amit az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban megtartott kibocsátó ünnepséggel tettek emlékezetessé.

Az új börtönök leendő munkatársainak toborzását tavaly indította el a büntetés-végrehajtás, amelyre eddig több mint hatezren jelentkeztek. Januárban 475-en kezdték meg tanulmányait a budapesti és nyíregyházi képzési helyeken, közülük 411-en – 324 férfi és 87 nő – tett ekeredményes szakmai vizsgát, akik az új börtönök megnyitásáig az ország különböző bv. intézeteiben teljesítenek szolgálatot büntetés-végrehajtási felügyelőként.

A most végzett tanulók a rendvédelmi alapfeladatokon túl – amely jogi, informatikai, kommunikációs, lőelméleti ismereteket, fizikai és angol nyelvi felkészítést is magában foglal – biztonsági és reintegrációs felkészítésen is részt vettek, a szakmai vizsgán pedig elméleti kérdések és gyakorlati feladatok megoldásával bizonyíthatták rátermettségüket.

A büntetés-végrehajtási szervezet az új börtönök építésével új munkahelyeket is teremt. Az újonnan felvett dolgozók képzése jelenleg is tart – a Budapesten és Nyíregyházán tanulmányokat folytatókon kívül Szentendrén is végzi tanulmányait 125 fő, akik októberben tesznek majd szakmai vizsgát.

Negyven fiatal kolléga kezdte meg szolgálatát a tiszalöki országos bv. intézetben. A központi kibocsátó ünnepség másnapján Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok, az intézet parancsnoka köszöntötte az állományt. A szervezeti egységek vezetői átfogó tájékoztatást nyújtottak a szervezeti struktúráról, a szolgáltatási rendszerről, az alapvető szakmai tevékenységről és bemutatták az objektumot. Az intézet parancsnoka külön kiemelte a szervezeti kultúra, az instruktori rendszer és a segítségnyújtás fontosságát.

– A képzés során öt hét gyakorlat állt rendelkezésünkre, hogy átvegyük a megfelelő ismereteket, de emellett rengeteg tanulásra volt szükségünk. A záróvizsga nem volt könnyű. A napi rutint és gyakorlatot a tiszalöki intézetben szeretném elsajátítani – közölte Csoma Viktor bv. őrmester.



