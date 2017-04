Új csapattag a North Racing Teamnál

Oláh-Gumi Nemetközi Rallycross Parádé.

2017.04.16-17.

Kovács Dorka – Suzuki Swift – Junior kategória

RabócsiRing – Máriapócs

Mesélnél a portálolvasóknak, hogy a szombati napod mivel is telt?

– Szombat délelőtt indultunk el otthonról a családdal az adminisztratív és gépátvételre. A depóba megkerestük a helyünket és elfoglaltuk. Aztán pedig a juniorokkal végigsétáltunk a pályán, átbeszéltük mindent. Otthon már csak a pihenés várt.

Hétfőn már nyolc órakor róttad a köröket, ahol hármótok közül te értél be elsőnek. Milyen érzés volt?

– Vasárnap reggel a 2 edzésen mentünk összesen 8 kört a pályán, hogy megismerjük a körülményeket. A pálya már akkor nagyon megtetszett. Slovakiaring után egy újabb rajtlámpával kellett megbarátkoznom, ami elsőre nem sikerült jól. Az első előfutamon hármunk közül ketten is elnéztük a lámpát ezért időben és pontokban is hátrányt szereztem. Hétfőn reggel már átgondoltan ültem be az autóba, és elhatároztam, hogy most nem rajtolhat le senki. Nagyon jól el is kaptam rajtot, viszont a nagy kapkodás miatt nem sikerült felváltanom másodikba, így az első kanyar után meg is előztek. A második-harmadik kör környékén saját taktika által kimentem a joker körre így egy hellyel előrébb kerültem. Következő körben pedig én érkeztem a fő körről így eleve nekem volt elsőbbségem és első lettem. A vasárnapi nap után nagyon jó érzés volt így beérkezni.

A nap további részében miként sikerült versenyezned?



– Egész vasárnap és hétfőn reggel nagyon jól ment az autó, azon kívül, hogy 6kg sarat hoztam a murváról magammal a depóba semmi gond nem volt. A harmadik előfutamon én indultam a belső helyről, szépen el is kaptam a rajtot aztán érkezett egy műszaki probléma, aminek okára még most sem jöttük rá. Haladni akartam a pályán, de az autóm nem ment. Inkább ideges voltam, mint szomorú, mert így utolsó lettem és nem kaptam elég pontot, hogy bejussak a 12 elődöntős közé.

Voltak-e kalandjaid a pályán?



– Egy-két hibán, megcsúszáson kívül semmi extra nem volt. A murvára menet, ahogy Kamilla elém került, és belülről akartam megelőzni kicsit összeértünk.

A szervizcsapatnak adtál-e munkát?



– Egy kicsit ki kellett kupálni a jobb elejét az autónak, ahogy már szlovákiában is, és a lámpa helyén lévő műanyag szemet is újra rögzíteni kellett, hogy ne hagyjam el. Viszont még így is túl sokat kacsintgatott a pályán a Suzukim.

Legközelebb mikor láthatunk versenyautóban és hol?



– A következő verseny ugyanitt Máriapócson lesz június 4-5-én. A pályaismeret már viszonylag megvan, készülünk rá és izgatottan várom, hogy újra autóba ülhessek.

Ha újra rajtolhatnál tennél-e valamit másképp a siker érdekében?

– Ha elölről kezdhetném az egészet akkor jobban odafigyelnék a rajtlámpára, mert az nagyon felbosszantott és egy kicsit bátrabban mennék a pályán. Egyelőre nagyon vigyázok az autóra, hogy minél többet mehessek vele, mert nekem ebben az évben ez a cél. A tanulás, gyakorlás, fejlődés és persze a gyorsulás.

Összességében miként értékeled a Húsvéti rallycross versenyt?

– Annak ellenére, hogy nem jutottam be az elődöntőbe nagyon jól éreztem magam, nyilván jobb lett volna nem a pálya széléről nézni, de ez a sport ilyen. A pálya technikás, nagyon tetszik, sokkal jobban fekszik nekem, mint a Slovakiaring. A nézők és a hangulat elképesztő volt, mint mindig. Az egész család kint volt velem, szurkoltak is, és ez csak még jobban feltöltött.

– Hajósi Miklós –

