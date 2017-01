Új év, jó hírek

Decemberben több tucatszor hallhattunk a reklámokban a családtámogatás növekedéséről és a különböző társadalmi csoportok béremeléséről, ami legfeljebb a kispénzű nyugdíjasoknál váltott ki ellenszenvet – de sok embernek ezúttal a Lidl hálózata okozta a legnagyobb örömet. Ők ugyanis nem szűkmarkúskodnak 2017-ben. Ahogy a hírek említik, sok egyéb között lejjebb viszik a baromfi és a tojás áfáját is. Aztán tessenek figyelni: a cég az elsejétől érvénybe lépő árcsökkentéskor néhány terméknél még tett is az árcsökkentésre egy-két lapáttal. Ezért aztán például a baromfi és a tojás árcsökkenése minimum 22 százalék, ám akad olyan baromfitermék is, ami 25 százalékkal olcsóbban kapható. Hadd folytassam: a friss egész csirke egy kilója náluk 789 helyett 599 forintért már elvihető, a félkilós csirkemellfilé ára a tavalyi 1049 forint helyett 799-re apad, az 500 grammos csirkecomb­filé az eddigi árhoz képest kétszáz forinttal olcsóbb lesz, ami 25 százalékos csökkenést jelent a vásárlóknak!

Annyit, de annyit panaszkodtunk – jogosan – az elmúlt időkben az árak szárnyalása miatt, hogy sokan már immúnissá váltunk az árjegyzékekre. Volt olyan eladó városunk piacán, aki 48 forintért kínálta a tojás darabját, s azzal ijesztgetett, hogy nemsokára lesz az még száz forint is. A boltokban több termék ára naponta változott, felfelé. Hála a gazdasági irányítóknak és a termékeny tyúkoknak, nem lett igaza a tojásos kofának. Ráadásul ez még csak a kezdet. Sok ember – főleg a szegényebb százezrek – tudna még jobban örülni, ha ez az áfacsökkentő, s az árakat érezhetően leszorító igyekezet mind több terméknél, főleg az élelmiszereknél általánossá válna. Hátha újra megjön sokak étvágya!

– Angyal Sándor –

