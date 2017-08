Új fajtákkal ismerkedhettek

A görögdinnye az egyik legfinomabb és legegészségesebb gyümölcsünk, s emellett egyedülálló beltartalmi értékekkel is rendelkezik. Többek között kiváló vízhajtó, segít felépülni a betegségekből és serkenti a további gyógyulást, mivel vértisztító hatása is van. A piac mindig a minőséget igényli, ezért nagyon fontos a gazdálkodók számára, hogy az ennek megfelelő termékeket tudják előállítani.

Élénk érdeklődés

Nem volt meglepő tehát, hogy élénk érdeklődés kísérte azt a görögdinnye-fajtabemutatót, amelyet a közelmúltban ­rendeztek Nagycserkeszen. Itt a termesztők – akik között voltak más megyéből érke­zettek is – több olyan újdonságot is megkóstolhattak, amelyek várhatóan népszerűek lesznek a fogyasztók körében.

Nagycserkesz nagy hagyományokkal rendelkezik a dinnyetermesztés terén, amit az évről évre népszerű dinnyefesztivál is bizonyít.

Mintegy hathektáros területen termeszt dinnyét Benkő Pál. Mint elmondta, mindezt öntözés nélkül teszi, s a csapadékkal ebben az évben viszonylag elégedett lehet. Döntően Syngenta fajtákat használ, mert véleménye szerint ezek a mutatósságuk mellett jó beltartalmi tulajdonságokkal is rendelkeznek, ezért piacképesek.

Az árak nem ideálisak

– Az idei árak alakulása nem a legideálisabb – fogalmazott Csige László értékesítési támogató –, mert a külpiacainkat, például a lengyelt, a szlovákot, a csehet mások is „észrevették”. Sajnos a hazai fogyasztás sem nőtt, inkább csökkent. A konkurens szezongyümölcsök aránya is lényegesen megnőtt, és sajnos a szupermarketek sem igazán segítik a megfelelő árképzést. A minőség azonban mindig jól felismerhető, a Rubin fajta esetében például a nyújtott alakjáról, a héj finoman csíkozott, sötétzöld színéről, valamint a mélyvörös, édes húsáról.

Döntő az attraktív hússzín

– A rendezvényen megtekinthetők voltak a kiváló minőségű Rubin (Mirsini F1), valamint a korai napégésnek ellenálló Bostana F1 fajták is – adott tájékoztatást Aros József értékesítési támogató.

– Ezek mellett több ígéretes fajtajelöltet is bemutattak, köztük a Mirzát, a Shogunt. A résztvevők meg is kóstol­hatták ezeket, hiszen a fajtaválasztásnál a külcsín mellett az íz is meghatározó szempont.

– A hazai fogyasztás növeléséhez vevőcsalogató dinnyét kell kínálni a vásárlóknak, ugyanis – mint minden más gyümölcsöt – ezt is elsősorban szemmel választják ki. A kiskereskedelemben egyre nagyobb a félben vagy akár negyedben eladott dinnye aránya. A felvágott gyümölcs esetében pedig egyértelműen az attraktív hússzín dönti el, hogy a vevő mit fog vásárolni. Mindig a minőség a legfontosabb, hiszen tudjuk, hogy nincs szoros összefüggés a szín és cukortartalom, valamint harmonikus íz között – mondta végezetül Aros József.

– Nádasi Zoltán –

