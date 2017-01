Új főrendező a Móricz Zsigmond Színházban

A színész-rendező nem ismeretlen az itt élők számára, hiszen 2009-ben már rendezett a színházban, a 2014-es VIDOR Fesztiválon a Telefondoktor főszerepéért Pulcinella-díjat kapott, tavaly pedig A csemegepultos naplója című monodrámát tekinthették meg a vidorgók, az előadásnak ő a rendezője.

Márciusban Castel Felice

– Vendégnek lenni egész más, sokkal kényelmesebb és nyugalmasabb helyzet volt, a VIDOR fellépőjének lenni pedig éppenséggel ünnepi és oldott kaland – most viszont egy nagy múltú és mennyiségre is hatalmas munkát végző ház napi ritmusát kell felvennem, ez persze nehéz, de közben nagy felelőtlenség lenne elkapkodni – nyilatkozta. – Figyelek, beszélgetek, próbákat és előadásokat nézek, megpróbálom kialakítani, hogyan lehetek a leghatékonyabb. Le kell tapogatnom, hogy miben lehetek segítség, és mi az, amit csak akadályoznék. Közben rengeteg íróasztali teendőn is át kell rágnom magam, hiszen a következő évad előkészítése már javában zajlik, de eddigi dolgaim sem álltak le.

– A saját itteni bemutatóm munkálatai is elkezdődtek már – január végén kezdek próbálni: Hamvai Kornél Castel Felice című színdarabját állítjuk színpadra, izgatottan várom a munkát. Csodálatos színdarab, nagyszerű szerepekkel, szórakoztató történelemlecke, apró jelekből építkező feszült krimi, kacagtató önvizsgálat és lírai vallomás is a feledésről és megbocsátásról – mondta el Göttinger Pál.

KM

Életút

Göttinger Pál 2007-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházrendező szakán, szakmai gyakorlatát Poznanban és Londonban töltötte. Vendégrendezőként megfordult számos budapesti és vidéki színházban, de a határon túl is. 2009-ben az Ördögkatlan Fesztivál munkatársa lett, 2012-től a budapesti Momentán Társulattal is rendszeresen dolgozik. A Bárka Színház, majd a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának volt tagja, 2014 végéig pedig a Pesti Magyar Színház főrendezőjeként dolgozott.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA