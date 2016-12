Új járművekkel bővült az igazgatóság

Az átadási ünnepségen először dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott beszédet. Mint mondta, a szervezet gépjárműparkja újabb szerekkel bővül, hiszen a tizennégy és félmilliárd forintos forrást biztosító KEHOP-program keretében összesen száznyolc fecskendő áll majd rendszerbe, ebből kerül most új gazdához tizenegy. A tábornok köszönetet mondott a Generali Biztosító Zrt. felajánlásáért, az általuk biztosított százmillió forintból ugyanis hét olyan terepjárót lehetett venni, amely a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok munkáját segíti majd. A főigazgató emlékeztetett arra, ezek az egységek az összetett, kiterjedt káreseteknél zajló beavatkozást irányítják, állományuk tapasztalt munkatársakból áll, ráadásul feladataik közé tartozik a tűzvizsgálat is, a járművekre ezért ehhez szükséges eszközöket is málháztak.

„Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amelynek elérése érdekében mindent meg kell tenni. És ez a mai nap nagyon fontos lépés, hogy a mentő tűzvédelem területén, ezen a fontos biztonsági területen előrébb lépjünk.” – kezdte köszöntőjét dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A miniszterhelyettes hozzátette, az idén már harmadszor adnak át gépjárműveket, felszereléseket, külön öröm, hogy a fecskendők magyar gyártásúak. Kontrát Károly hangsúlyozta, a cél a gépjárműállomány megújítása, hiszen fontos, hogy olyan szerek, eszközök álljanak a tűzoltók rendelkezésére, amelyek a legnagyobb hatékonyságot tudják nyújtani – a most átadandó járművek pedig szolgálják ezt a célt.

A Generali Biztosító Zrt. nevében Erdős Mihály elnök-vezérigazgató mondott beszédet, kiemelve: a biztosítási szakma a kezdetektől a társadalmi felelősségvállalásról szól, a cég pedig a támogatással hozzájárul a tűzoltási és műszaki mentési feladatok gyorsabb megkezdéséhez, a munka hatékonyabbá tételéhez, a katasztrófák elhárításához, illetve a lakossági és társadalmi javak védelméhez és mentéséhez.

Válaszbeszédet dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott. Emlékeztetett arra, hogy a Generali az elsők között nyújtott támogatást a katasztrófavédelemnek. Összességében, fogalmazott a tábornok, a most átadott járművek jelentette fejlesztés magasabb szintre emeli az ország tűzbiztonságát, az emberek nagyobb biztonságban érezhetik magukat.

A beszédek után Kontrát Károly államtitkár és Góra Zoltán főigazgató átadta a gépjárművek jelképes indítókulcsát a területileg illetékes igazgatóságok vezetőinek, azután az ünnepség résztvevői megtekintették a főigazgatóság előtt felsorakozott fecskendőket, katasztrófavédelmi műveleti szolgálati kocsikat, illetve a magasból mentőt és a felújított tűzoltószert. A miniszterhelyettes a szokásoknak megfelelően végigjárta mindegyik járművet, elbeszélgetett a kezelőszemélyzettel, és megtekintette a fecskendők, terepjárók felszerelését.

A most átadott HEROS-RÁBA AQUADUX-X 4000 típusú gépjárműfecskendő a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz kerül, a Ford Ranger XL 4×4 2.2 TDCI típusú pickup pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat munkáját segíti a jövőben.

