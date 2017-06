Új kihívások előtt

Remek hírekről számolt be lapunknak a nyíregyházi származású fuvolaművész, Duleba Lívia. A napokban sikeres próbajáték után eldőlt, hogy a következő évadtól a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szóló fuvolása lesz, a munkát szeptemberben kezdi Hamar Zsolt karmester, a zenekar vezetője irányításával.

– Tartalmas és eredményekben gazdag év áll mögöttem, a rengeteg munkát hamarosan a jól megérdemelt pihenés követi. Az elmúlt évben elkezdtem tanítani: a győri Széchenyi István Egyetemen fél évig Ittzes Gergely fuvolaművész tanszakán oktattam, a rendkívül eredményes közös munka pedig megerősített abban, hogy a jövőben a tanítással is feltétlenül foglalkoznom kell. Egyre több magánfelkérés is érkezik hozzám, és ha időm engedi, illetve lesz rá lehetőség, neves fuvolaművészekkel együtt szeretnék mesterkurzust tartani Nyíregyházán, akár egy komolyzenei fesztivál formájában is. Azt hiszem, egy ilyen esemény még inkább fellendítené a város kulturális életet.

