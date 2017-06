Új negyedszázadot kezdett a Kölcsey – sikerekkel

Immár 26. NB II-es idényét húzta le, nem is akárhogyan a Kölcsey DSE-Nyíregyháza női kézilabda együttese. Példa nélküli ez a világhírű magyar kézilabda sportág történetében, egyetlen más diákcsapat sem produkált még hasonlót sem eddig.

– Megkoronázva a több mint negyedszázados jubileumot, ezúttal is nagyszerűen szerepeltek a lányok: a felnőtt mezőnyben a negyedik, míg a juniorok között a második helyen végeztek a rendkívül erős mezőnyben, az első helyezett debreceni csapattal azonos pontszámot elérve – büszkélkedett Hadobás István, a Kölcsey szakvezetője. – Tegyük hozzá, több mint 30 éve Nyíregyháza elsőszámú női kézilabda együtteseként képviseljük város színeit. Nagyon elégedett vagyok csapatom idei produkciójával, ami egyébként is megsüvegelendő, különösen, ha hozzávesszük a rengeteg sérülést, ami sajnos meghatározó játékosainkat sújtotta. Megjegyzem, a junior bajnoki aranyat is csak emiatt nem tudtuk begyűjteni. Nagyon sokat fejlődtük egyénileg és csapattaktika szintjén egyaránt. Egyre látványosabb a támadójátékunk, viszont a védekezésünkön szeretnénk javítani. Egyénileg nem szívesen emelnék ki senkit, a csapatteljesítmény nálunk mindenek felett áll.

Hadobás István abban a szerencsés helyzetben van, hogy „lányai” vevők a munkára.

– Mi a sikerünk titka? A kézilabda érdek nélküli szeretete. Örülök, hogy sikerült olyan edzéslégkört kialakítani, amelyben elfogadják, sőt igénylik tanítványaim a kemény munkát, zokszó nélkül végzik a legnehezebb feladatokat is. Sokan áldozatra is képesek azért, hogy egyáltalán részt vehessenek a tréningeken, a sok tanulnivaló és esetleges utazási távolságok miatt. Talán minősít is bennünket, hogy már négy játékosom is elvégezte az edzőit és aktívan tevékenykednek is. Tervezzük a folytatást. Remélhetőleg nem lesz a keretünkben nagy változás. Jó lenne, ha mindkét csapatunk legalább egyet tudna előrelépni a tabellán, ezért keményen dolgozunk majd, ezzel szeretnénk meghálálni támogatóink és szurkolóink bizalmát, örömet okozni számukra.

– KM-KT –

