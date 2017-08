Új név, változatlan működés

A kisvárdai Tessedik Sámuel Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium igazgatóját, Kovács Ágnest kérdeztük, hogy mit jelent az intézmények életében ez a változás.

Kovács Ágnes: – A két iskola egybeolvad, és egy másik intézmény tagintézményeként működik tovább, Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Középiskolai Tagintézménye néven. A Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye veszi át a fenntartói jogot az új tanév első tanítási napjától. Az iskolák helyileg ugyanott működnek tovább, mint eddig. Vallási hovatartozástól függetlenül várjuk a jelentkezőket, az egyházi fenntartás nem jelent kötelező vallásgyakorlást.

– Megváltoznak-e az eddig megszokott képzések, az iskolai élet?

Kovács Ágnes: – Sem a képzéseket, sem az iskola életét nem érinti ez a változás. Számtalan tanórán kívüli programot kínálunk továbbra is tanulóinknak. Színház és mozi látogatással, kirándulásokkal, korcsolyázással, bowlingozással, iskolanappal színesítjük a mindennapjainkat. Az Útravaló Ösztöndíjprogram több éve segíti a felzárkóztatást és a szakmai tehetséggondozást.

– Milyen szakképzésekre lehet jelentkezni?

Kovács Ágnes: – Alapfokú (8 osztály) végzettséggel, nappali rendszerű képzésben eladó, pincér, és szakács szakmákban indítunk osztályt. A 10. évfolyam elvégzése után, vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők nappali tagozaton eladó és szakács szakmára jelentkezhetnek Debrecenben, esti tagozaton számítógép-szerelő, karbantartó szakmát tanulhatnak Kisvárdán.

– Érettségire épülő szakképesítések indulnak nappali tagozaton?

Kovács Ágnes: – Természetesen többféle szakma közül is lehet válogatni érettségi után:

Debrecenben: fodrász, gyógymasszőr, gyógypedagógiai segítő munkatárs, irodai titkár, kisgyermekgondozó, -nevelő, kozmetikus, vám- és jövedéki- és termékdíj ügyintéző

Kisvárdán: vám- és jövedéki- és termékdíj ügyintéző

Nyíregyházán: fodrász, kozmetikus, vám- és jövedéki- és termékdíj ügyintéző.

– Esti tagozatos képzésben is tanulhatnak a diákok?

Kovács Ágnes: – Esti tagozaton 2 éves érettségi vizsgára felkészítő képzést indítunk azok számára, akik rendelkeznek szakmai bizonyítvánnyal. Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek esti tagozaton pedig a következő képzéseket indítjuk:

Debrecenben: vám- és jövedéki- és termékdíj ügyintéző, szakmai előképzettséggel pedagógiai és családsegítő munkatárs, pénzügyi-számviteli ügyintéző

Kisvárdán: irodai titkár, kozmetikus

Nyíregyházán: gyógymasszőr

– A képzéseket milyen eredménnyel végzik a diákok?

Kovács Ágnes: – Tanáraink szakmai-felkészítő munkáját, tanulóink kitartását dicsérik a különböző versenyeken elért sikerek. Szakács csapatunk a tavalyi “Gál Sándor” emlékversenyen aranyérmet szerzett. Kozmetikus és fodrász tanulóink rendszeresen dobogóra állnak a Szabolcs Kupán és a Balmaz Hajkarneválon. Az országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi versenyen az előző tanévben 7 tanulónk jutott be a regionális fordulóba, Kasza Vivien az országos döntőbe bekerülve, 2200 tanulóból a 14. helyen végzett. Többször került be csapatunk a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó versenyek országos döntőjébe is.

Jelentkezni személyesen, a felvételi irodákban lehet. A rendkívüli felvételi eljárás keretében augusztus 25-ig van lehetőség pótjelentkezésre. Érdemes sietni, mert a szabad férőhelyek gyorsan betelnek!

A felvételi irodák elérhetőségei:

www.felveteliiroda.hu

4600 Kisvárda, Szent László u. 38.; Tel.: 45 500 290; e-mail: iroda.kisvarda@felveteliiroda.hu

4400 Nyíregyháza, Nyár u. 10. Fszt. 3.; Tel.: 42-506-972; e-mail: iroda.nyiregyhaza@felveteliiroda.hu

