Új sávok az aranymetszésben, új csomópont Nyíregyházán

Miközben a Himnusz hangjaira vigyázzban álltak az ünnepélyes alapkőletétel résztvevői, néhány méterrel odébb megállás nélkül zúgtak el a kocsik Nyíregyháza egyik legforgalmasabb kereszteződésében. Közel öt hónap múlva merőben más lesz a Mező–Bethlen–Vasgyár utcai csomópont áteresztőkapacitása – köszönhetően a javában tartó nagyszabású beruházásnak.

– Amint kész az átépítés, egyértelműen javul a kereszteződés áteresztő képessége – jelentette ki dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere. – Nyíregyházán a közlekedés évek óta látványosan fejlődik. A Tiszavasvári útig elkészült a sztráda nyugati elkerülője, négysávos lett a Szegfű utca, körforgalom létesült a víztoronynál, megújult a Debreceni úti-Kígyó utcai csomópont. A Mező–Bethlen–Vasgyár utcai csomópontnál azt kértem a kivitelezőktől, hogy a munka dandárját lehetőleg végezzék el az iskolakezdésig. A közművek áthelyezése komplex, bonyolult feladat, de időarányosan jól állnak. Balesetmentes, gyors, intenzív munkavégzést kívánok!

– Közel 6000 méter földkábelt és 2000 méter hírközlési vezetéket fektetnek le, illetve mintegy 1000 köbméter aszfaltot terítenek le ahhoz, hogy javulnak a közlekedési feltételek. A Mező utcai beruházás nem csak a dinamikusan fejlődő Nyíregyháza, hanem a régió szempontjából is fontos – tette hozzá Petneházy Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője.

– Pontosan az aranymetszés közelében vagyunk, hiszen itt van a szakaszhatár a választókerületek között, ami megközelítőleg 100-100 ezer embert érint. De valójában többet, hiszen nagy az átkelő forgalom. Az átépítés után a tiszavasvári járásban élők is könnyebben tudnak majd bejutni a városba – mondta dr. Vinnai Győző, a 2. sz. választókerület parlamenti képviselője.

– A közműkiváltások java része befejeződött. A közvilágítási lámpatestek a helyükön, a burkolat szélesítése és a járdaszegély építése folyamatban van. A tervek szerint ez év végére elkészül a csomópont, és közeledők gyorsabban és biztonságosabban érhetik el a belvárost – ígérte Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója.

Azért, hogy a forgalom gyorsabb és biztonságosabb legyen, a csomópont továbbra is jelzőlámpák kereszteződésként üzemel. A jobbra kanyarodó sávokat egy-egy sziget választja el az egyenes irányoktól, így a gyalogosok is rövidebb idő alatt kelhetnek át. Emellett új sávokat is kiépítenek: a Bethlen utca nyugati és keleti ágai is egy-egy sávval bővülnek, így a nyugati irányból két egyenes, egy külön balra és egy külön jobbra sáv, valamint két fogadó sáv segíti a közlekedőket, a Vasgyár utcai ágon is külön jobbra-kanyarodó sávot alakítanak ki. A Mező utcáról a balra kanyarodási lehetőség megszűnik, valamint egy külön jobbra sáv épül.

„A közlekedőktől türelmet kérünk”

– Nyíregyháza megérdemli ezt a beruházást. A városi fejlesztésekkel nőtt a gépjárműforgalom, emiatt is fontos a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A közlekedőktől türelmet kérünk az építkezés ideje alatt, az új csomópont kiépítése a jövőbe mutat, és a további előrelépési lehetőségeket is segíti – közölte dr. Polgári András, a megyei kormányhivatal főigazgatója.

– A megyei önkormányzat néhány évvel ezelőtt minden erőforrását a fontos stratégiai célok megvalósításának szentelte – ilyen Nyíregyháza centrumának fejlesztése is. A város kiemelt turisztikai és gazdasági célponttá vált az utóbbi években, ezért elengedhetetlen, hogy közlekedési szempontból jól megközelíthető legyen, és a megnövekedett gépjárműforgalom igényeinek is megfeleljen – fűzte hozzá Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke.

A beruházás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásban hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a TERRA-IKON Kft. végzi nettó 430 millió forint értékben.

