Új szakok – Szárnyra kaphat a Nyíregyházi Egyetem

– A Nyíregyházi Egyetemen és jogelődjeiben 1968 óta folyik hivatásos repülőgép-vezetői képzés – tájékoztatta lapunkat dr. Sikolya László tanszékvezető, majd hozzátette: kezdetben mezőgazdasági, majd kereskedelmi, 8 éve pedig közforgalmipilóta-képzés folyik, 5 éve már csak önköltséges formában. Szeptembertől „hivatásos repülőgép-vezetői” elnevezéssel indul a szak, 20 fős beiskolázási létszámmal.

– Eddig több mint 600-an végeztek pilótaként, jelentős részük légitársaságoknál repül a világ minden részén, de főleg Európában és Ázsiában. Az elméleti képzés az egyetemen, a gyakorlati képzés pedig a nyíregyházi repülőtéren folyik. A légitársaságok színvonalasnak tartják az egyetemen folyó pilótaképzést és igényt tartanak az itt végzettekre. Jelenleg Európában pilótahiány van, így biztos jövő vár az egyetemen végzett pilótákra is – mondta dr. Sikolya László.

Tovább színesedő paletta

– Szeptembertől a képzési palettánk még tovább színesedik, elindulhat a járműmérnöki szak is – emelt ki egy másik újdonságot dr. Kovács Zoltán.

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének vezetője szerint az említett szak azért is lesz piacképes, mert hazánkban több autógyártó cég végez termelő munkát, a régióban pedig számos márkaszerviz is működik, így a szakon végzett hallgatók az otthonukhoz közel találhatnának munkát.

Dr. Kovács Zoltán hozzátette: örömteli, hogy az agrárképzések (mezőgazdasági mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szakok) esetében nőtt az állami helyek száma, ez elismerése a szakmai, gyakorlatorientált képzésnek és a napjaink piacgazdaságában tökéletesen hasznosítható tudásanyagnak, amit az egyetem a hallgatók felé átad.

Dr. Szigeti Ferenc, az egyetem Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártás-technológia Intézeti Tanszékének tanszékvezetője, egyben a gépészmérnöki szak felelőse elmondta: a jelenlegi oktatási rendszerük négy szakon is a duális képzésre épül, 19 vállalkozással kötöttek együttműködési megállapodást. – A duális képzés a felsőoktatás és a vállalatok igényének összehangolásán és szoros együttműködésén alapuló, gyakorlatorientált képzési forma. Az elméleti ismereteket az egyetemen, a gyakorlati tudást, közel 3000 órában, a szakképzettségüknek megfelelő partnercégeknél sajátítják el a hallgatók. A vállalatok a felsőoktatási intézmény tananyagához szorosan illeszkedve, gyakorlati képzés keretében oktatják a hallgatókat. Lehetőség van arra is, hogy a végzett hallgató annál a vállalatnál helyezkedjen el, ahol a duális képzés gyakorlati részét teljesítette – fejtegette a képzési rendszer előnyeit dr. Szigeti Ferenc.

Bővülő képzési portfólió

Jelentősen megnőtt az érdeklődés az elmúlt évben az agrár­jellegű képzéseink (mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak, mezőgazdasági mérnöki felsőoktatási szakképzés) iránt – osztotta meg örömét prof. dr. Simon László szakfelelős, tanszékvezető.

– Képzési portfóliónkat az idén a duális képzéssel szeretnénk bővíteni. A mezőgazdasági mérnökképzéssel foglalkozó oktatók kiemelt feladatuknak tartják a színvonalas oktatómunka mellett, hogy olyan kutatási feladatokat vállaljanak fel, melyek a térség agráriumának fejlesztését szolgálják. Az energetikai célra termesztett növények (például fűz, olasznád és akác) mellett a térség gazdái által legnagyobb felületen termesztett szántóföldi növények, főként a búza és a kukorica tápanyag-utánpótlását is tanulmányozzák fényszobás és szabadföldi nagy parcellás kísérletekben. A kor követelményeinek megfelelően olyan újszerű nitrogénműtrágyák hatásait vizsgálják – az ország legnagyobb műtrágya-előállítójának támogatásával –, melyek a korábban alkalmazottakénál jóval kisebb környezetterhelést okoznak. Oktatóink fontosnak tartják azt is, hogy a legújabb tudományos eredményeket konferenciákon ismerjék meg, illetve ankétokat, tanácskozásokat szervezzenek. Az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt a Nyíregyházi Egyetemen októberben megszervezett őshonos és tájfajtákkal, ökotermékekkel, egészséges táplálkozással, vidékfejlesztéssel foglalkozó konferencia, mely közel száz érdeklődőt vonzott. A rendezvény azon célja, hogy rávilágítson a vidékfejlesztés, az ökotermesztés és az egészségügy megkerülhetetlen kapcsolódási pontjaira, a tájfajtákat helyezve a fókuszba, teljes mértékben megvalósult. A diákok számára évente szerveznek tudományos diákköri konferenciákat a Műszaki és Agrártudományi Intézet oktatói. A legutóbbi ilyen eseményen az Ungvári Állami Egyetem Biológiai Karán tanuló hallgatók is tartottak több előadást, és elindultak a két intézmény közös kutatásai is – mondta Dr. Simon László.

KM-TG

