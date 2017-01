Új ügyviteli rendszer a megyei labdarúgásban

A Magyar Labdarúgó-szövetség az egyesületek által is használt informatikai rendszer az „mlsz.info” helyett 2017. január 6-tól az Integrált Futball Alkalmazást (továbbá: IFA) vezette be.

Az új ügyviteli rendszer megismertetésével kapcsolatosan az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága az elmúlt két hétben négy helyszínen tartott oktatást (Baktalórántháza, Fehérgyarmat, Nyíregyháza, Kisvárda), melyeken összesen 73 sportegyesület 95 elektronikus ügyintézője vett részt. Az IFA bevezetésével a sportegyesületek immár az igazolási, átigazolási, a versenyengedély kérelmi és a regisztrációs kártya ügyintézést is kizárólag ezen a rendszeren keresztül, elektronikus módon tudják elvégezni. Miután a bajnoki mérkőzések jegyzőkönyveinek feltöltése is immár az IFA rendszeren keresztül működik, ezért valamennyi egyesület elektronikus ügyintézőjének elemi érdeke, hogy ismerje az új ügyviteli rendszert. Az IFA rendszer használatával kapcsolatosan minden hétköznap személyes segítségnyújtást is biztosít a szövetség a megyei Igazgatóság 23-as és 24-es irodáiban (Nyíregyháza, Egyház utca 15.).

