Újabb 33 parkolóhellyel bővült a Búza téri Piaccsarnok

Sorrendben ez immár az ötödik mozzanata a 2013-ban elkezdett csarnok-korszerűsítésnek. Bizonyára emlékeznek még a vásározók és a vásárlók: elsőként egy teljes épületrekonstrukcióra került sor nettó 166 millió forintból. Egy évre rá közel 150 millió forintot költöttek a szabadtéri piac lefedésére, amelynek a 2550 négyzetméteres alapterülete 2015-ben kapott esztétikus burkolat. Nemsokára a piacot körülölelő kerítést is lebontották, s nem csak új utcabútorokat, padokat, térfigyelő kamerákat és kerékpártárolókat helyeztek el a területen, de a komplexum háta mögött 14 új parkoló is létesült. Ezt „fejelték” meg az idén közel 21 millió forintos ráfordítással, aminek köszönhetően most már egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott, s 26 szabadon használható parkoló, valamint 6 árurakodási hely szolgálja a piac vásárlóközönségének és elárusítóinak a kényelmét.

Dr. Kovács Ferenc polgármester elsősorban jó kereskedést kívánt mindenkinek, büszkén jegyezve meg, hogy immár összesen 510 parkoló fogadja a vásárlóközönséget a belvárosi piac szélesebb értelemben vett környezetében. Bocskai Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője mindezt azzal egészítette ki, hogy az 500 millió forintot is átlépő eddigi piacfejlesztések még ezzel sem zárultak le teljesen, ugyanis jövőre a piac és a Rákóczi utca közötti terület is esztétikus díszburkolatot kap, s ezzel már valóban egy minden igényt kielégítő vásártere lesz Nyíregyházának.

Az esemény zárásaként kiosztották a piacos asztal-szépségverseny díjait, a legszebb termelői asztala kategóriában Tóthné Gincsai Tünde vehette át a serleget és az oklevelet, a legszebb kereskedői asztal kategóriában pedig Gajdos-Kiss Krisztina szerezte meg az intézmény közösségi oldalán a legtöbb kattintás. A nyertesek ráadásképpen 10 helypénzmentes napot is kaptak ajándékba.

KM-MJ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA