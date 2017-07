Újabb 5,8 milliárd forintból valósulnak meg fejlesztések a megyében

Fehérgyarmat települési közlekedésfejlesztésre benyújtott, „Bringázz Fehérgyarmaton!” elnevezésű pályázatát pozitívan bírálta el az irányító hatóság, százszázalékos támogatási intenzitás mellett közel 500 millió forintot nyert az önkormányzat.

Dr. Péter Csaba polgármestertől megtudtuk: a tervezett kerékpárút jelentős része a város belterületén halad majd végig, összekötve a Fehérgyarmat–Kisar és a Fehérgyarmat–Cégénydányád irányába haladó külterületi szakaszokat. Meghosszabbítják továbbá a Cégénydányád irányába haladó külterületi szakaszt egészen a városhoz tartozó Állami Gazdaság Lakótelepig. Ez a kerékpárút teljes hosszában a Beregdarócot, Fehérgyarmatot és Csengersimát összekötő közút mellett fog haladni.

– Fehérgyarmat belterületén is szeretnénk bővíteni a kerékpárút-hálózatot is – tájékoztatott a településvezető, aki beszélt a másik nyertes pályázatukról is: közel 132 millió forintot fordíthatnak barnamezős területek rehabilitációjára.

– Ebből a pénzből fel tudunk újítani több üzemcsarnokot is, ezek az önkormányzat tulajdonában álló egyik telephelyen találhatóak. A csarnokokat vállalkozások fogják bérelni, így jobb körülményeket teremthetünk a termelőszektor számára, növelve a versenyképességüket. A telep úthálózatát is felújítjuk, illetve kialakítunk egy zöldfelületet az üzemi terület előtt – ismertette a terveket dr. Péter Csaba.

Növeli a turisztikai vonzerőt

Jelentős ökoturisztikai attrakció létrehozására, konkrétan a helyi Nádas-tó fejlesztésére nyújtott be pályázatot Kisvárda, s 450 millió forintot kapott a megvalósításra – tájékoztatta lapunkat a város polgármestere, Leleszi Tibor. A településvezető elmondta, hogy a fejlesztés megvalósulása esetén egy olyan látványelemmel lesz gazdagabb a település, ami remekül kiegészíti majd a Várfürdő nyújtotta rekreációs lehetőségeket, s a terület turisztikai vonzerejét is megnöveli.

– Ez a beruházás elsősorban helyi, térségi jelentőségű, s nem csupán a hozzánk érkezők vendégéjszakáinak a számát növeli meg, de a foglalkozásbővítésre is lehetőséget kínál. A tó bejáratához tájházat tervezünk, kialakítunk egy látogatóközpontot és egy csónakházat, s az első két szigetünkön kilátót építünk, vízi pihenőhelyet és egy fa tanösvényt alakítunk ki. Helyet kapnak itt olyan más attrakciók is, amelyek a tónak és a környezetének az élővilágát mutatják be. Az élményelemeink és az interaktív fejlesztéseink természetesen megfelelnek majd a 21. század turisztikai elvárásainak – sorolta Leleszi Tibor. Mindemellett említést tett arról a több mint 387 millió forintról is, amelyet környezetvédelmi beruházások megvalósítására nyert el a város. Ennek keretein belül a vízalatti és a vízfelszíni vizeket szeretnék kordában tartani s az eddig okozott károkon enyhíteni. Ennek érdekében a belvárosi területeken s az odavezető utakon, utcákban felújítják a város vízelvezető rendszerét, a Mártírok útján záportározót építenek, s több szakaszon homok-, hordalék- és olajfogó műtárgyakat helyeznek el.

A tervek készen állnak

A több mint háromezer lelkes Nyírbogáton, az óvodaudvar területén bölcsődét szeretne építtetni a nagyközség önkormányzata a TOP-os forintokból – tudtuk meg dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármestertől. – A tervek készen állnak, az engedélyeztetés folyamatban van, régi álma válik valóra a beruházással a bogáti családoknak. Bölcs kormányzati döntés volt a Gyed Extra bevezetése, annak szorgalmazása, hogy a kisebb településeken is legyenek állami bölcsődék. Számos újra munkába álló, a köz- vagy versenyszférába visszatérő szülő panaszolta, hogy helyi bölcsi híján kénytelen idejekorán óvodába íratni, vagy éppen a szomszédos Nyírbátor drága magánintézményeibe járatni a gyermekét. A problémára a 180 millió forintos TOP-forrásból megépülő, helyi bölcsőde hoz majd gyógyírt – ígérte Nyírbogát polgármestere, dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó.

A TOP 2. körének nyertes pályázatai és az elnyert forrás (forintban)

Ipari park kialakítása

Vaja 177 080 709

Helyi piac kialakítása

Gégény 85 627 701

Nyírbogát 179 234 149

Magy 50 006 250

Buj 106 970 926

Bököny 62 505 500

Nyírtét 192 460 428

Turizmusfejlesztés

Kisvárda 450 000 000

Barnamezős területek rehabilitációja

Mándok 132 000 000

Nagyecsed 100 000 000

Fehérgyarmat 131 999 999

Nyírtelek 131 900 000

Környezetvédelmi fejlesztések

Kisvárda 387 567 043

Ömböly 49 994 639

Mérk 139 883 500

Nyírvasvári 99 586 400

Tiszalök 62 821 876

Mándok 240 018 865

Települési közlekedésfejlesztés

Kállósemjén 355 729 408

Fehérgyarmat 499 500 000

Napkor 350 012 000

Kék 125 747 920

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Nyírgyulaj 103 732 700

Vállaj 112 960 000

Napkor 39 999 330

Nyírvasvári 20 000 000

Kérsemjén 32 872 107

Rozsály 78 716 102

Komplex energetikai fejlesztések

Vásárosnamény 413 601 020

Tiszalök 166 188 700

Tiszavasvári 214 128 350

Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Gyulaháza 60 000 000

Nagycserkesz 59 996 284

Nagyvarsány 60 000 000

Pátyod 60 000 000

Vállaj 60 000 000

Szamosszeg 35 797 928

Szabolcsveresmart 60 000 000

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Pátrohai Ref. Egyház 40 284 902

Zajta 35 597 600

Helyi közösségfejlesztés

Dombrád 50 070 893

