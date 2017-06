Újabb focistáról készített szobrot a Ronaldót elég érdekesen ábrázoló művész

A Real Madrid játékosának mellszobrát Cardiffban állították ki, és valljuk be egy fokkal jobban sikerült, mint az előző alkotás.

Vagy mégsem?

The artist behind the Cristiano Ronaldo sculpture made an equally horrific one of Gareth Bale https://t.co/G01a8NOhAN via @sbnation

Persze ez a “remekmű” is beindította a netezők fantáziáját.

És mutatjuk a Ronaldo szobrot is, ha valaki nem emlékezne rá.

The plaque paying triple to Cristiano Ronaldo and his copper statue outside the new Cristiano Ronaldo Airport in Madeira. pic.twitter.com/zGxUh6XCYW

— TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) 2017. március 29.