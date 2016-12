Újabb milliárdos sportfejlesztések Kisvárdán

Két újabb, különféle sportcélú fejlesztési beruházásokra vonatkozó kormányhatározat jelent meg Magyar Közlönyben, amelyek alapján összesen csaknem 73 milliárd forintot ad ki az állam – írja a hvg.hu. Ezen belül az egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szól, 51,218 milliárdot osztanak szét.

Ezekből jócskán jut Kisvárdára is, ahol novemberben megkezdődött a futballstadion építése. A helyi kézilabdaklub fejlesztését 250 millióval támogatják, egy multifunkciós sportcsarnok építésére pedig további 3,5 milliárdot utalnak ki. A Kisvárdai Labdarúgó Akadémia 700 milliót kap egyebek mellett az erőnléti fejlesztő részleg fejlesztésére, továbbá épül egy fedett labdarúgócsarnok is a 16 ezres városban további 700 millióért – áll a hvg.hu összefoglalójában.

Kisvárdához köthető a munkácsi labdarúgó-akadémia egymilliárdos támogatása is, hiszen – ahogy akkor arról beszámoltunk – a kárpátaljaiak a kisvárdai csapattal kötöttek októberben az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó szerződést.

