Újabb részletek derültek ki a jövő csodakamionjáról

Nem csak Európában, Amerikában is egyre fontosabb kérdés a nehéz-tehergépjárművek környezetkímélő üzemeltetése, a gyártók pedig folyamatosan keresik a hagyományos dízelüzem kiváltására az alternatív megoldásokat. Főleg abban az esetben érdekes ez, ha a környezettudatosság az üzemeltető oldaláról költséghatékonysággal is párosul.

Amerikában olyannyira látnak üzleti lehetőségeket ezen a területen, hogy egyes vállalatokat kifejezetten ilyen projektek megvalósítására hoznak létre. Ezek közé tartozik a híres feltaláló, Nikola Tesla után elnevezett, Salt Lake Cityben található központtal rendelkező Nikola Motor Company is, amely néhány évvel ezelőtti megalapításának célja elektromos járművek, energiatároló rendszerek és villanyautó-rész­egységek kifejlesztése és gyártása – olvasható a delta­truck.hu-n.

A Nikola One hatótávolsága 1300–1900 kilométer, feltöltése folyékony hidrogénnel mindössze negyed órát vesz igénybe, és helyi káros­anyag-kibocsátása nulla. A tervek szerint 800 tagból álló márkaszerviz-hálózat és saját üzemanyagtöltő-hálózat szolgálja majd az üzemeltetők kényelmét. A Nikola tavaly év végén leplezte le a nyerges vontatót, amelynek érdekessége, hogy nem egy füstös, 500–600 lóerős dízelmotor, hanem egy 1000 lóerős és 2712 Nm-es villanymotorpár hajtja.

A 0-ról 100-ra a normál kamionokhoz képest feleannyi idő alatt felgyorsuló, 6 százalékos emelkedőn pedig kétszeres tempóval felhajtani képes új szuperkamion hidrogénes üzemanyagcellával működik, és kisebb tömegű, mint a hagyományos meghajtású társai – teszi hozzá a hvg.hu.

A Nikola One-nak eddig csak a külsejét ismerhettük, most azonban végre az utasterét is leleplezték. A kormány mögött már nincsenek hagyományos műszerek, csak egy kijelző, és a műszerfal közepét is egy nagy érintőkijelző uralja, az első ülések mögött pedig otthonos, könnyen variálható és szuper high-tech lakrészt használhatnak a sofőrök.

KM

