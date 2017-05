“Újjáélesztené” a mátészalkai kórházat a Jobbik

– Ilyen a sok megszorításon (osztálybezárás, ágyszám-csökkentés) átesett, elegendő, de korántsem ideális dolgozói létszámmal, s idejét múlt, korszerűtlen eszközparkkal működő mátészalkai kórház… – kezdte sajtótájékoztatóját dr. Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője, majd bejelentette: 750 millió forint értékű fejlesztésre nyújtott be módosító javaslatot, ebből a keretből futná az elavult berendezések cseréjére és további fejlesztésekre is, így például modern, digitális röntgenre, ultrahangra, CT és MR gépekre, szóval a XXI. századi, sokkal hatékonyabb gyógyítási feltételek megteremtésére Mátészalkán. – Bizonyára a kórház betegei és dolgozói is örömmel fogadnák ezeket a fejlesztéseket, a kérdés csak az, vajon a nem jobbikos megyei országgyűlési képviselőink támogatni fogják-e ezt a pártsemleges, betegcentrikus kezdeményezést – tette hozzá.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA